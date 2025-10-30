En medio de una discusión, un hombre mató a tiros a su amigo en Hurlingham

Este miércoles al mediodía un joven de 18 años mató a tiros a su amigo llamado Diego Eduardo Conceicao, de 32, en la localidad bonaerense de Villa Tesei, en Hurlingham. La investigación aún está en curso, pero sí se pudo saber que el crimen comenzó con una fuerte discusión entre tres amigos en la vía pública. El tercer integrante del grupo tiene 17 años y ya fue capturado por la Policía Bonaerense, mientras que el asesino aún continúa prófugo.

Un hombre asesinó a su amigo en plena vía pública en Hurlingham

La causa está a cargo de la Unidad Fiscal N°3 y la UFI del Joven N°2 del Departamento Judicial Morón por estar involucrado en el hecho un menor. De acuerdo a la fiscalía, el altercado y posterior asesinato tuvo lugar en el cruce de las las calles Eduardo Bradley e Inés de Pons, en Villa Tesei, muy cerca también de El Palomar.

El material audiovisual capturado gracias a una cámara de seguridad permitió saber que el pleito comenzó cerca de las 13.15h en esa esquina.

Cómo ocurrió el asesinato en Hurlingham

Tal como también indica el expediente de la causa, el homicida (S.L.D.) tenía puesto una gorra de color negro, campera blanca, pantalones y zapatillas blancas. Al igual que la víctima, manejaba una bicicleta, en tanto que el adolescente de 17 años caminaba junto a ellos.

Como se puede ver en la cámara de seguridad, de un momento a otro, S.L.D. se bajó de su vehículo y sacó de su mochila un arma de fuego. En ese instante, comenzó a disparar a Conceicao, quien recibió dos tiros: uno en la pelvis y otro en el tórax.

S.L.D. y el menor se escaparon de la escena del crimen y, tras un llamado al 911, la víctima fue trasladado a un hospital en el que falleció horas más tardes.

Los rastrillajes realizados por Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Hurlingham permitieron dar con el paradero del cómplice de 17 años. Aún intentan encontrar al prófugo que cuenta con antecedentes penales por robo calificado.