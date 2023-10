Amenazaron de muerte al candidato Selci en Hurlingham

El candidato de UP recibió amenazas y desde el espacio acusan a la oposición de realizar una campaña de odio en su contra.

El candidato a intendente de Unión por la Patria (UP) de Hurlingham, Damián Selci, recibió amenazas de muerte por redes sociales y desde su espacio, acusaron a la oposición de realizar una campaña de odio en el municipio, alentando este tipo de acciones. Como respuesta, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del FdT, Florencia Lampreabe, confirmó que realizaron denuncias judiciales y aseguró que van a "redoblar esfuerzos para seguir construyendo un Hurlingham mejor, próspero, tranquilo y seguro para todos".

"Selci, te conviene no salir a la calle. Te vamos a matar al igual que a Massa, no les conviene pisar la calle van a quedar muertos", "No jodas más en Hurlingham, no te escondas hijo de puta" y "Selci sos hombre muerto, cuidate cuando salís a la calle" son algunos de los diversos mensajes que aparecen en las redes sociales del dirigente político.

"Los spots, afiches, carteles, llamadas telefónicas y volantes con mensajes estigmatizantes que convocan a la eliminación del adversario terminan siempre habilitando estas acciones violentas", expresó Lampreabe desde su cuenta oficial de X (ex Twitter) junto a varias fotos con mensajes contra La Cámpora o grafitis sobre afiches de campaña en la vía pública. "Hurlingham o La Cámpora. Vos elegís", dice el candidato opositor Lucas Delfino.

En esa línea, la diputada sostuvo: "Tapar la falta de ideas y propuestas con consignas que promueven el odio y la intolerancia alteró la tranquilidad y la convivencia democrática en nuestra ciudad. Hurlingham se merece mucho más que candidatos en estado de emoción violenta agitando el odio para hacer política". Y añadió: "En diciembre celebraremos 40 años de democracia ininterrumpida. Nada debe alejarnos de los valores que la sostienen. Al odio siempre se le gana con amor. Vamos a redoblar esfuerzos para seguir construyendo un Hurlingham mejor, próspero, tranquilo y seguro para todos".

Por su parte, Selci no se refirió al tema y se mostró muy activo en redes sociales. "Un intendente tiene que caminar. Recorrimos Morris haciendo llegar las propuestas y la esperanza porque #VieneUnHurlinghamMejor", expresó junto a un video visitando vecinos y vecinas. Por otro lado, en el Día de la Lealtad, dijo presente en una charla con estudiantes en la ES N° 25 y luego visitó a un vecino presente en la mítica Plaza de Mayo aquel 17 de octubre de 1945.