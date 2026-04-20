Bebés intercambiadas al nacer: el test de ancestralidad que destapó un escándalo 40 años después

Un error ocurrido hace casi cuarenta años en el Hospital Italiano de Buenos Aires salió a la luz en las últimas horas. Dos recién nacidas fueron intercambiadas por error en 1986 y crecieron en familias que desconocían su verdadera identidad. El caso está judicializado y la investigación avanza con reconstrucción de documentos y análisis genéticos.

Todo comenzó cuando una de las mujeres, actualmente radicada en Miami, decidió hacerse un test de ancestralidad para conocer más sobre sus orígenes. Los resultados no coincidían con la información genética esperada ni con los antecedentes familiares. Ante la duda, repitió el estudio. El resultado fue el mismo. Las alarmas se encendieron.

Irregularidades en los registros y una búsqueda que duró meses

A partir de esa inconsistencia, la familia inició una revisión de la documentación oficial. Allí surgieron irregularidades en los registros del día de nacimiento, lo que abrió la puerta a una investigación más profunda.

El abogado Ignacio Leguizamón Peña tomó intervención en el caso. En declaraciones a C5N, explicó que “en el estudio surge que no era hija de sus padres”. El contacto inicial se produjo en 2024, cuando la madre de la mujer lo consultó para intentar conocer el destino de su hija biológica.

El letrado analizó las planillas del hospital y cruzó información con el Registro Civil. Así logró identificar a otras niñas nacidas el mismo día. “Nos dieron los datos de todas las nacidas femeninas en esa fecha. A partir de ahí pude localizar la partida de nacimiento de la otra beba”, señaló.

El encuentro con la otra familia

El momento más delicado llegó cuando Leguizamón Peña logró dar con la otra familia. “En marzo del año pasado encontré una dirección. Fui un domingo, toqué la puerta y me atendió la madre. Le expliqué con mucho cuidado lo que estaba pasando y le mostré la documentación. Fue una situación muy dura”, relató.

A partir de ese encuentro, se realizaron los estudios genéticos correspondientes. Los resultados terminaron por confirmar la sospecha inicial: ambas mujeres habían sido intercambiadas al nacer.

La causa judicial y lo que viene

Con esa evidencia, la causa avanzó en la Justicia. Ahora se busca determinar responsabilidades por lo ocurrido en 1986. El caso reabre interrogantes sobre los controles en los sistemas de identificación de recién nacidos en décadas pasadas y expone las consecuencias de errores que pueden permanecer ocultos durante toda una vida.