Cáncer y Piscis suelen elegir mal en el amor por idealizar.

A veces creemos que la mala suerte nos persigue en el amor, pero en realidad la vida nos está diciendo que debemos esperar un poco más. Aún no ha llegado la persona con quien viviremos lo mejor, esa persona que nos hará sentir amados, protegidos y valorados. No debemos aferrarnos a un amor que solo nos dio migajas y conformarnos por miedo a la soledad. Quizás tuvimos problemas para elegir bien, pero eso tiene sus raíces en que no nos elegimos a nosotros mismos. Antes de entregarnos a alguien, debemos cuidarnos y valorarnos. Cómo les va a los signos en el amor

Recordá que cada signo tiene su propio camino en el amor. La clave está en aprender de las experiencias pasadas y no perder la fe en uno mismo. La paciencia y la autovaloración son esenciales para atraer relaciones saludables. La astrología puede ofrecerte pistas, pero el verdadero poder reside en vos y en tus decisiones. Cáncer Fuiste un corazón andante, un romántico empedernido. Te entregaste sin miedo y buscaste un amor profundo y verdadero. Sin embargo, a menudo caíste en los brazos equivocados, en aquellos que solo estaban buscando pasar el rato. Tené cuidado y no te conformes con menos de lo que merecés.

Piscis Tu mayor reto en el amor es ver a la persona sin filtros, aceptando tanto sus defectos como sus virtudes. No debés justificar los malos tratos de alguien que no respeta tu amor. No te conformes con una relación en la que no te respeten ni te valoren.

Tauro Te cuesta detenerte y explicarle a tu pareja cómo debe amarte. Sos leal y firme en tus relaciones, pero te escapás de aquellos que no están listos para tu honestidad. No te conformes con un amor tibio y sin futuro, merecés algo mejor. Virgo A veces asustás a los demás con tu determinación y honestidad. No debés rebajarte ni conformarte con menos de lo que merecés. Si alguien no cumple con tus estándares, date la vuelta y seguí adelante. Escorpio y Leo aman intensamente pero pocos pueden igualar su pasión.

Escorpio Sos apasionado y entregado en el amor, pero también buscás una relación real y duradera. No tenés miedo de mostrarte emocionalmente, pero necesitas a alguien que esté dispuesto a amarte de la misma manera. No te conformes con menos. Libra Buscas un amor armonioso y profundo, pero no podés obligar a nadie a amar de la manera que vos deseás. No te desgastes en salvar relaciones a medio camino. Confiá en vos mismo y escuchá tu voz interior a la hora de elegir al amor indicado.

Capricornio No todos están preparados para amar y comprometerse de verdad. No te conformes con alguien que no valore tu independencia y no te cortes las alas por nadie.

Aries No te apresures en el amor. Tomate tu tiempo para analizar las ventajas y desventajas de estar con alguien. No todos están preparados para amar intensamente como vos, así que asegurate de que la otra persona lo vale antes de entregarte por completo.

Sagitario No te quedes de brazos cruzados esperando que lo bueno llegue a vos. Sos aventurero y te gusta agregar un toque interesante a todo. No te conformes con alguien que no esté dispuesto a amarte y respetarte. Seguí trabajando en tu amor propio y aleja a aquellos que no te hacen bien.

Géminis Sin duda sos alguien emocional e intenso a la hora de amar, pero no todos están preparados para eso. No te preocupes por lo que los demás piensen. Si alguien no está dispuesto a amar con la misma intensidad, es mejor dejarlo ir y seguir adelante.

Acuario

Sos reservado y te cuesta elegir a alguien que te entienda y acepte tal como eres. No permitas que tu independencia se convierta en un obstáculo para el amor. Confiá en que encontrarás a alguien que valore tu verdadera esencia.