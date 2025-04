Abril complicado: estos signos del horóscopo chino sufrirán más

En el año de la Serpiente de Madera , algunos signos del zodiaco podrían enfrentar momentos difíciles durante el mes de abril . La reconocida experta Ludovica Squirru hizo algunas predicciones para alertar sobre los obstáculos que podrían surgir en sus caminos. Si bien la salud , el amor y el trabajo podrían presentar desafíos, no todo está perdido. Con estas advertencias, cada signo podrá transitar la vida de manera cautelosa y preparada.

Finalmente, las personas nacidas bajo el signo de la Cabra, que comprenden los años 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015, podrían enfrentar dificultades en temas del corazón, especialmente las mujeres y aquellas con una marcada energía yin en su carta natal.

Según Ludovica, es aconsejable mantenerse alejadas de situaciones que las expongan emocionalmente y no es un buen momento para iniciar nuevas relaciones amorosas, ya que podrían desvanecerse antes de florecer. Para las Cabras más jóvenes y las nacidas en 1943 y 1955, las heridas emocionales podrían incluso haber tenido un impacto físico. Por lo tanto, es fundamental evitar el estrés excesivo y no sobrecargar el cuerpo con actividades demandantes, como jornadas laborales extensas o ejercicio intenso sin la preparación necesaria.