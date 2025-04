Sorpresa por los signos del zodíaco que son "más sensibles", según la Inteligencia artificial

Virgo, aunque lo disimula con lógica, también es un signo sensible. Procesa sus emociones desde la mente, analizándolas en profundidad, pero esto no significa que no sienta. Todo lo que ocurre a su alrededor impacta más de lo que aparenta y en ocasiones no se permite expresar su lado más vulnerable.

Finalmente, está Capricornio, un signo conocido por su practicidad y autocontrol. Aunque parece tener las emociones bajo control, estas son muy profundas. Capricornio siente intensamente, pero rara vez lo muestra. Tiene una coraza emocional que solo baja con las personas en quienes realmente confía.