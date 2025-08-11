El nombre Rein no es casual: es un homenaje a Mirta Rein, esposa del fundador de Essen.

Essen, reconocida por sus cacerolas de aluminio fundido, acaba de dar un paso gigante al lanzar Rein, su primer robot de cocina y el primero de marca nacional.

Con un diseño pensado a medida, 501 recetas preinstaladas y actualizaciones automáticas, este producto busca conquistar un nuevo público y abrir caminos para más de 20.000 emprendedores que forman parte de su red de venta directa.

La empresa, fundada en 1980 y presente en varios países de la región como Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y México, no solo apostó a la innovación tecnológica con Rein, sino que también mantuvo su propósito de promover el bienestar a través de la comida casera.

Helga Yasci, integrante del directorio e hija del fundador, sintetizó la esencia del robot con la frase: "Nosotros somos gente de hornalla, somos gente de fuego". Esto refleja que Rein busca complementar la tradición culinaria, no reemplazarla.

Los detalles de Rein, el nuevo robot de cocina de Essen

Por el momento, Rein se vende exclusivamente en Argentina, aunque el desarrollo apunta a expandirse regionalmente. "Ahora estamos mirando Colombia, un mercado sumamente atractivo y grande para nuestros productos y la venta directa", adelantó Wilder Yasci, CEO de la compañía e hijo del fundador.

El desarrollo de este robot demandó dos años de trabajo y una inversión de u$s1,2 millones. Essen contó con un socio estratégico en China para la producción del hardware, mientras que el software, la interfaz y hasta el color del producto fueron diseñados íntegramente por su equipo local. Aunque se fabrica en Asia, tanto la identidad como las recetas fueron elaboradas junto a chefs argentinos, lo que le da un carácter 100% local.

Una de las particularidades que distingue a Rein es que adapta la experiencia culinaria a los tiempos de cada hogar. Algunas preparaciones se pueden hacer completamente en el robot, mientras que otras se terminan con una sartén o cacerola tradicional. Por eso, Essen incluye de regalo una sartén o cacerola de 24 centímetros con cada compra. Como explicó Yasci, "queremos mostrar que esto no es un aparato, es un sistema de cocina".

En términos comerciales, Rein representa un salto para Essen, que trabaja exclusivamente con venta directa. Para acompañar su lanzamiento, la empresa implementó un plan de capacitaciones progresivas para que sus 20.000 emprendedores puedan dominar no solo la cocina, sino también el uso digital, la conectividad y la presentación de un producto sofisticado.

"Es un producto que implica habilidades nuevas. No alcanza con saber cocinar: hay que saber contar la historia del robot, lo que lo hace distinto y valioso", destacó Yasci.

Este 2024 está siendo uno de los años más activos para la compañía, que no solo lanzó Rein sino también una cacerola de acero inoxidable, rompiendo con décadas de tradición en aluminio. El robot se comercializa a un precio accesible de $226.695 en 12 cuotas sin interés, lo que lo posiciona como una opción mucho más económica frente a Thermomix, cuyo precio supera los 3.000.000 de pesos.

El nombre Rein no es casual: es un homenaje a Mirta Rein, esposa del fundador de Essen y madre de los actuales directivos. Ella fue quien propuso el nombre "Essen" (que significa "comer" en alemán) y es recordada por la frase "Kinder, kommt essen!" ("¡Chicos, vengan a comer!") que marcaba los rituales familiares. Por eso, el robot lleva su apellido, reflejando la historia y la identidad familiar de la empresa de Venado Tuerto, Santa Fe.

A pesar del contexto económico complicado, Essen confía en cerrar un buen año y mira con optimismo hacia 2026. La combinación de tecnología, tradición y una propuesta con impacto positivo en su ecosistema es la clave para seguir creciendo. Como concluyó Yasci, "El contexto exige pensar distinto, pero también abre oportunidades. Rein es una muestra de que se puede innovar desde lo local, con identidad, con propósito y con impacto positivo en todo el ecosistema que construimos".