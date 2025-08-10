EN VIVO
Recetas

Sabores de Tailandia en tu cocina: 3 recetas auténticas para probar en casa

Cómo preparar auténticos platos tailandeses en casa con estas recetas fáciles del chef Uncle Noon. 

10 de agosto, 2025 | 12.06

Si lo que te gusta es la comida tailandesa, acá te traemos tres recetas infalibles del chef Uncle Noon, del prestigioso Rosewood Phuket, para que conquistes a todos con sabores exóticos. Desde el clásico Pad Thai hasta un curry cremoso, acá te enseñamos paso a paso.

1. Pad Thai: El plato estrella de Tailandia

Este plato de fideos salteados nació en los años 40 y se convirtió en un símbolo nacional. Combina sabores dulces, ácidos y picantes en un equilibrio perfecto. La clave está en la salsa de tamarindo y los camarones secos, que le dan ese toque único.

Ingredientes (2 porciones):

  • 160g fideos de arroz planos

  • 60g camarones pelados

  • 1 huevo

  • 40g tofu firme en cubos

  • 25g brotes de soja

  • 15g camarones secos molidos

  • 30ml aceite

  • 1 lima

Salsa Pad Thai:

  • 100g pasta de tamarindo

  • 100g azúcar de palma

  • 60g sal

  • 15g ajo picado

Paso a paso:

  1. Prepará la salsa: Mezclá tamarindo con agua, colá y cociná con los demás ingredientes 1 hora. Licuá.

  2. Hidratá los fideos 15 min en agua tibia.

  3. En un wok, salteá el huevo, tofu y camarones secos.

  4. Añadí los fideos, 3 cucharadas de salsa y mezclá.

  5. Incorporá brotes de soja y camarones frescos.

  6. Serví con maní triturado y gajos de lima.

Tip del chef: Tené todo preparado antes de empezar. El wok debe estar bien caliente.

La sopa Tom Yum revitaliza con sus hierbas aromáticas y mariscos.

2. Panang Curry: crema y especias

Más suave que otros currys tailandeses, el Panang se destaca por su textura sedosa y sabor equilibrado. La pasta de curry casera hace toda la diferencia, aunque también podés usar una versión comprada para ahorrar tiempo.

Ingredientes (4 porciones):

  • 150g gambas o pollo

  • 400ml leche de coco

  • 40g pasta de curry Panang

  • 3 hojas lima kaffir

Pasta de curry (opcional):

  • 40g chalota

  • 15g ajo

  • 5g chile seco

  • 5g lemongrass

Cómo se hace:

  1. Tostá semillas de cilantro y comino. Molé.

  2. Procesá con chalota, ajo y especias hasta hacer pasta.

  3. En una olla, mezclá la pasta con crema de coco 1 min.

  4. Agregá leche de coco, sal y azúcar. Herví.

  5. Incorporá las gambas y cociná 3 min.

  6. Decorá con hojas de lima kaffir y chile fresco.

Reemplazos: Si no encontrás galanga, podés usar jengibre.

El Panang Curry seduce con su cremosidad y toque picante.

3. Tom Yum: La sopa que cura todo

Esta sopa picante y ácida es el remedio tailandés para el resfrío o un día frío. La combinación de hierbas frescas como lemongrass y galanga le da un aroma inconfundible.

Ingredientes (2 porciones):

  • 300ml caldo de pollo

  • 20g gambas

  • 20g calamar

  • 30g hongos ostras

  • 15g galanga

  • 10g lemongrass

  • 5 hojas lima kaffir

Preparación:

  1. Herví el caldo con galanga, lemongrass y hojas de lima 3 min.

  2. Agregá hongos y cociná 2 min más.

  3. Sazoná con salsa de pescado, jugo de lima y pasta de chile.

  4. Incorporá mariscos y cociná 3 min hasta que estén listos.

  5. Espolvoreá cilantro fresco.

Secreto: El punto perfecto es equilibrio entre ácido, picante y salado.

Dónde encontrar ingredientes en Argentina

En Buenos Aires, podés conseguir muchos de estos productos en barrios como Belgrano o Palermo. También hay tiendas online especializadas en comida asiática que hacen envíos a todo el país.

