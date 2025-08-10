Si lo que te gusta es la comida tailandesa, acá te traemos tres recetas infalibles del chef Uncle Noon, del prestigioso Rosewood Phuket, para que conquistes a todos con sabores exóticos. Desde el clásico Pad Thai hasta un curry cremoso, acá te enseñamos paso a paso.
1. Pad Thai: El plato estrella de Tailandia
Este plato de fideos salteados nació en los años 40 y se convirtió en un símbolo nacional. Combina sabores dulces, ácidos y picantes en un equilibrio perfecto. La clave está en la salsa de tamarindo y los camarones secos, que le dan ese toque único.
Ingredientes (2 porciones):
-
160g fideos de arroz planos
-
60g camarones pelados
-
1 huevo
-
40g tofu firme en cubos
-
25g brotes de soja
-
15g camarones secos molidos
-
30ml aceite
-
1 lima
Salsa Pad Thai:
-
100g pasta de tamarindo
-
100g azúcar de palma
-
60g sal
-
15g ajo picado
Paso a paso:
-
Prepará la salsa: Mezclá tamarindo con agua, colá y cociná con los demás ingredientes 1 hora. Licuá.
-
Hidratá los fideos 15 min en agua tibia.
-
En un wok, salteá el huevo, tofu y camarones secos.
-
Añadí los fideos, 3 cucharadas de salsa y mezclá.
-
Incorporá brotes de soja y camarones frescos.
-
Serví con maní triturado y gajos de lima.
Tip del chef: Tené todo preparado antes de empezar. El wok debe estar bien caliente.
La sopa Tom Yum revitaliza con sus hierbas aromáticas y mariscos.
2. Panang Curry: crema y especias
Más suave que otros currys tailandeses, el Panang se destaca por su textura sedosa y sabor equilibrado. La pasta de curry casera hace toda la diferencia, aunque también podés usar una versión comprada para ahorrar tiempo.
Ingredientes (4 porciones):
-
150g gambas o pollo
-
400ml leche de coco
-
40g pasta de curry Panang
-
3 hojas lima kaffir
Pasta de curry (opcional):
-
40g chalota
-
15g ajo
-
5g chile seco
-
5g lemongrass
Cómo se hace:
-
Tostá semillas de cilantro y comino. Molé.
-
Procesá con chalota, ajo y especias hasta hacer pasta.
-
En una olla, mezclá la pasta con crema de coco 1 min.
-
Agregá leche de coco, sal y azúcar. Herví.
-
Incorporá las gambas y cociná 3 min.
-
Decorá con hojas de lima kaffir y chile fresco.
Reemplazos: Si no encontrás galanga, podés usar jengibre.
El Panang Curry seduce con su cremosidad y toque picante.
3. Tom Yum: La sopa que cura todo
Esta sopa picante y ácida es el remedio tailandés para el resfrío o un día frío. La combinación de hierbas frescas como lemongrass y galanga le da un aroma inconfundible.
Ingredientes (2 porciones):
-
300ml caldo de pollo
-
20g gambas
-
20g calamar
-
30g hongos ostras
-
15g galanga
-
10g lemongrass
-
5 hojas lima kaffir
Preparación:
-
Herví el caldo con galanga, lemongrass y hojas de lima 3 min.
-
Agregá hongos y cociná 2 min más.
-
Sazoná con salsa de pescado, jugo de lima y pasta de chile.
-
Incorporá mariscos y cociná 3 min hasta que estén listos.
-
Espolvoreá cilantro fresco.
Secreto: El punto perfecto es equilibrio entre ácido, picante y salado.
Dónde encontrar ingredientes en Argentina
En Buenos Aires, podés conseguir muchos de estos productos en barrios como Belgrano o Palermo. También hay tiendas online especializadas en comida asiática que hacen envíos a todo el país.