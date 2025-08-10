El Pad Thai combina fideos, camarones y un balance único de sabores.

Si lo que te gusta es la comida tailandesa, acá te traemos tres recetas infalibles del chef Uncle Noon, del prestigioso Rosewood Phuket, para que conquistes a todos con sabores exóticos. Desde el clásico Pad Thai hasta un curry cremoso, acá te enseñamos paso a paso.

1. Pad Thai: El plato estrella de Tailandia

Este plato de fideos salteados nació en los años 40 y se convirtió en un símbolo nacional. Combina sabores dulces, ácidos y picantes en un equilibrio perfecto. La clave está en la salsa de tamarindo y los camarones secos, que le dan ese toque único.

Ingredientes (2 porciones):

160g fideos de arroz planos

60g camarones pelados

1 huevo

40g tofu firme en cubos

25g brotes de soja

15g camarones secos molidos

30ml aceite

1 lima

Salsa Pad Thai:

100g pasta de tamarindo

100g azúcar de palma

60g sal

15g ajo picado

Paso a paso:

Prepará la salsa: Mezclá tamarindo con agua, colá y cociná con los demás ingredientes 1 hora. Licuá. Hidratá los fideos 15 min en agua tibia. En un wok, salteá el huevo, tofu y camarones secos. Añadí los fideos, 3 cucharadas de salsa y mezclá. Incorporá brotes de soja y camarones frescos. Serví con maní triturado y gajos de lima.

Tip del chef: Tené todo preparado antes de empezar. El wok debe estar bien caliente.

La sopa Tom Yum revitaliza con sus hierbas aromáticas y mariscos.

2. Panang Curry: crema y especias

Más suave que otros currys tailandeses, el Panang se destaca por su textura sedosa y sabor equilibrado. La pasta de curry casera hace toda la diferencia, aunque también podés usar una versión comprada para ahorrar tiempo.

Ingredientes (4 porciones):

150g gambas o pollo

400ml leche de coco

40g pasta de curry Panang

3 hojas lima kaffir

Pasta de curry (opcional):

40g chalota

15g ajo

5g chile seco

5g lemongrass

Cómo se hace:

Tostá semillas de cilantro y comino. Molé. Procesá con chalota, ajo y especias hasta hacer pasta. En una olla, mezclá la pasta con crema de coco 1 min. Agregá leche de coco, sal y azúcar. Herví. Incorporá las gambas y cociná 3 min. Decorá con hojas de lima kaffir y chile fresco.

Reemplazos: Si no encontrás galanga, podés usar jengibre.

El Panang Curry seduce con su cremosidad y toque picante.

3. Tom Yum: La sopa que cura todo

Esta sopa picante y ácida es el remedio tailandés para el resfrío o un día frío. La combinación de hierbas frescas como lemongrass y galanga le da un aroma inconfundible.

Ingredientes (2 porciones):

300ml caldo de pollo

20g gambas

20g calamar

30g hongos ostras

15g galanga

10g lemongrass

5 hojas lima kaffir

Preparación:

Herví el caldo con galanga, lemongrass y hojas de lima 3 min. Agregá hongos y cociná 2 min más. Sazoná con salsa de pescado, jugo de lima y pasta de chile. Incorporá mariscos y cociná 3 min hasta que estén listos. Espolvoreá cilantro fresco.

Secreto: El punto perfecto es equilibrio entre ácido, picante y salado.

Dónde encontrar ingredientes en Argentina

En Buenos Aires, podés conseguir muchos de estos productos en barrios como Belgrano o Palermo. También hay tiendas online especializadas en comida asiática que hacen envíos a todo el país.