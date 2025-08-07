El chocolate Dubai combina textura cremosa con el crunch de pistachos tostados.

El chocolate Dubai se convirtió en una sensación mundial, y en Argentina ya es tendencia entre los jóvenes. Este dulce, que combina chocolate premium con pistachos, solía venderse a precios elevados, pero ahora podés prepararlo en casa con ingredientes accesibles. Con esta receta, ya no hace falta viajar a Dubai para disfrutarlo.

¿Qué es el chocolate Dubai y por qué es tan popular?

Este manjar se destaca por su textura cremosa y el contraste del chocolate con trozos crujientes de pistacho. Su fama explotó en redes sociales, donde influencers gastronómicos como Valentina Salezzi compartieron sus versiones caseras. Lo mejor es que no requiere técnicas complicadas ni ingredientes imposibles de conseguir.

Ingredientes para hacer chocolate Dubai en casa

Para esta receta, necesitás:

200 g de chocolate amargo (70% cacao, queda mejor que el de leche).

100 g de pistachos pelados y tostados (dan el toque crujiente).

50 g de pasta de pistacho (podés hacerla mixeando pistachos con aceite de coco).

50 g de mantequilla sin sal (para mayor cremosidad).

2 cucharadas de azúcar glas (opcional, si querés más dulzor).

1 cucharadita de esencia de vainilla (para aroma).

Una pizca de sal (resalta los sabores).

Paso a paso: cómo preparar el chocolate Dubai

1. Derretir el chocolate

Picá el chocolate y derretilo a baño María o en microondas (en intervalos de 15 segundos, revolviendo para que no se queme).

2. Mezclar con la mantequilla y pasta de pistacho

Agregá la mantequilla y mezclá hasta integrar. Después, incorporá la pasta de pistacho hasta lograr una crema homogénea.

3. Añadir los pistachos y aromas

Picá los pistachos en trozos no muy pequeños y agregalos a la mezcla. Si querés, sumá la vainilla, sal y azúcar glas.

4. Llevar al frío

Volcá la preparación en un molde o bandeja con papel manteca y enfrialo en la heladera 30-40 minutos hasta que endurezca.

5. Cortar y disfrutar

Una vez firme, desmoldá y cortá en porciones. ¡Listo! Tenés un chocolate Dubai artesanal en menos de una hora.

Podés personalizarlo con almendras o avellanas si no tenés pistachos.

Tips para que quede perfecto

Usá chocolate de buena calidad : El amargo o semi amargo realza el sabor.

Tostá los pistachos : Resaltan más su textura y sabor.

Probá variantes: Si no tenés pistachos, podés usar almendras o avellanas.

¿Cuánto dura y cómo conservarlo?

Guardalo en un recipiente hermético en la heladera hasta 2 semanas. También podés freezarlo por un mes. Lo mejor de esta receta es que además de ahorrar dinero, controlás los ingredientes y evitás aditivos. Valentina Salezzi, la influencer que viralizó la receta, asegura que aunque no es su chocolate favorito, su textura lo hace único.