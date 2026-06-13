Cómo funcionarán los servicios en la Ciudad durante el feriado del lunes.

El fin de semana tendrá una jornada extra este lunes 15 de junio por el feriado en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Aunque la fecha histórica es el 17 de junio, este año el feriado se trasladó al lunes 15 para conformar un fin de semana largo.

Como ocurre en estas fechas, varios servicios públicos modificarán su funcionamiento habitual en la Ciudad de Buenos Aires. Por ese motivo, el Gobierno porteño difundió el cronograma especial para que los vecinos sepan qué dependencias estarán abiertas, cuáles permanecerán cerradas y cómo funcionarán los servicios esenciales.

El lunes 16 de junio será feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Cómo funcionarán los servicios en la Ciudad durante el feriado del lunes 15 de junio

Hospitales y centros de salud

Las guardias y las áreas críticas de todos los hospitales públicos de la Ciudad funcionarán con normalidad durante las 24 horas. En cambio, los consultorios externos, los vacunatorios, los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) y los Centros de Diagnóstico Porteños permanecerán cerrados.

Escuelas y oficinas públicas

Las escuelas no tendrán actividad durante el feriado. Tampoco abrirán las sedes de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Dirección General de Rentas ni las Sedes Comunales. Por su parte, el Registro Civil permanecerá cerrado. Solamente funcionará una guardia destinada a trámites de defunciones entre las 8 y las 12.

Cementerios

Las inhumaciones en los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta podrán realizarse entre las 7.30 y las 14 horas. En el mismo horario se permitirá el ingreso de fallecidos al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires. El último trámite será recibido a las 13 y la última inhumación comenzará a las 13.30.

Recolección de residuos

La recolección de residuos funcionará de manera habitual durante toda la jornada. De esta manera, los vecinos podrán sacar los residuos en los horarios habituales, ya que el servicio de higiene urbana mantendrá su cronograma regular pese al fin de semana largo.

Estacionamiento

Durante el feriado estará permitido estacionar en las avenidas y calles donde normalmente está prohibido hacerlo en días hábiles entre las 7 y las 21 horas. Además, el estacionamiento medido no tendrá vigencia.

Sin embargo, seguirá prohibido estacionar durante las 24 horas en pasajes, corredores de Metrobús, calles de convivencia y sectores ubicados junto a las ciclovías. Las excepciones estarán debidamente señalizadas mediante cartelería.