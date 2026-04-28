Frío en Santa Fe.

El clima en el centro-este argentino vuelve a dar señales de un otoño que se endurece. Este martes 28 de abril, tanto Rosario como la ciudad de Santa Fe amanecen con temperaturas bajas, en una postal más cercana al invierno que a la estación en curso. La tendencia, según indica el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se mantendrá al menos hasta el jueves.

La situación no sorprende del todo: el organismo climático ya había anticipado el ingreso de una masa de aire frío desde el sur del continente. Este fenómeno, habitual en esta época del año, genera descensos térmicos abruptos y cielos mayormente despejados, lo que intensifica la sensación de frío durante las mañanas y noches.

Cómo sigue el clima hoy en Santa Fe y Rosario

En Rosario, la jornada arranca con una mínima de apenas 5° y una máxima que no supera los 20°. El cielo se presenta parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones y con vientos leves que oscilan entre los 7 y 22 km/h.

En la ciudad de Santa Fe, por otro lado, el panorama es similar, aunque levemente más fresco: mínima de 6° y máxima de 19°. También se espera un día estable, sin lluvias, con nubosidad variable y viento suave.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿hasta cuándo sigue el frío intenso en Santa Fe y Rosario?

El miércoles 29 trae un pequeño alivio, aunque lejos de temperaturas templadas. Rosario alcanzará una máxima de 21° con mínima de 10°, mientras que Santa Fe tendrá una máxima de 22° y mínima de 9°.

Sin embargo, el dato a tener en cuenta es el aumento del viento en Rosario, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, lo que podría acentuar la sensación térmica más baja, especialmente durante la tarde y la noche.

Pronóstico de Santa Fe.

Para el jueves 30, las condiciones se mantienen estables en ambas ciudades. Rosario tendrá una mínima de 6° y máxima de 23°, mientras que Santa Fe oscilará entre los 10° y los 23°. El cielo seguirá parcialmente nublado, sin lluvias en el horizonte inmediato. Este patrón confirma una tendencia: el otoño empieza a ceder terreno ante un frío más persistente.

Las recomendaciones para el clima frío del martes en Santa Fe y Rosario