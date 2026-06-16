El cantante estadounidense Oliver Tree fue una de las seis víctimas del choque de helicópteros en Brasil en el que también murieron dos argentinos, el youtuber Gaspi y el director de videoclips Lucas Vignale. Se estima que acumuló una fortuna de cuatro millones de dólares gracias a cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales, giras mundiales y acuerdos de licencias.

En el accidente aéreo también el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza; la única víctima del otro helicóptero fue el piloto, Charles Marsillac. Tras la colisión, uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos. El impacto generó un incendio de gran magnitud que se propagó rápidamente y alcanzó a cerca de 20 automóviles que se encontraban estacionados en el predio.

Tree nació el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz, California. Fue cantautor, rapero, productor, cineasta y personalidad de internet. A temprana edad mostró sus habilidades musicales y pasó sus primeros años como artista produciendo música electrónica y actuando en el área de la Bahía de San Francisco.

Al momento de su muerte, contaba con más de 16 millones de seguidores en TikTok, más de 15 millones, y superaba los 1000 millones de reproducciones en YouTube. El despegue definitivo de su popularidad masiva se encauzó a través de dos hitos principales: a fines de 2016, relanzó su perfil mediático en la televisión norteamericana tras presentarse junto al DJ Getter en el ciclo nocturno Last Call With Carson Daly. Pocos meses después, en 2017, la masiva viralización en plataformas digitales de su canción "When I'm Down" derivó en la firma de su contrato discográfico definitivo con la compañía multinacional Atlantic Records.

¿De cuánto era el patrimonio de Oliver Tree?

Según el sitio Celebrity Net Worth, su fortuna ronda los cuatro millones de dólares. La música fue su principal fuente de ingresos, generados por canciones como Life Goes On, Hurt y Miss You. Las giras también aportaron una cantidad significativa a su caudal económico. Llegó a presentarse en festivales de gran escala como Coachella, Lollapalooza y Outside Lands. Al momento de morir estaba en medio de una gira mundial para promocionar su cuarto álbum de estudio.

Unas semanas antes de morir, el cantante estadounidense había dejado en claro cuál sería el destino de su herencia, en una entrevista emitida el 24 de abril en el programa Zach Sang Show. “No creo que ninguna de las riquezas ni las cosas que se generan a partir de ellas me pertenezcan”, había expresado.

“Cuando muera, está establecido en mi testamento que cuando pase, mi familia, nadie va a recibir ni un centavo; si tengo una esposa o hijos o lo que sea, no van a recibir ni un maldito centavo”, había declarado en el mismo programa.

La única excepción que había contemplado era la educación universitaria de sus posibles hijos: “Voy a llevar a mis hijos a la universidad, ese es el acuerdo. Pero no van a tener todo servido”, aclaró. Sin embargo, al momento de fallecer no estaba casado ni tenía hijos.

“La idea es que cuando muera, todo el dinero vuelva a los artistas. Así que creé una fundación. Se llama Dr. Oliver Tree’s Art Grants for Baby Geniuses”, reveló en ese entonces. También detalló que la iniciativa funcionaría con los ingresos pasivos de su obra. “Está configurada para que básicamente los intereses generados por mi música alimenten principalmente eso... cuando muera, mi arte seguirá generando regalías, y probablemente valdrá más de lo que vale ahora”.

¿Por qué chocaron los helicópteros en Brasil?

Este lunes, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil anunció que investigará si uno de los helicópteros implicados en el choque realizaba transporte ilegal de pasajeros. Según el medio G1, el director de la agencia, Tiago Faierstein aseguró que los pilotos y las aeronaves estaban "en condiciones normales” antes del accidente, pero no descarta que existiera alguna irregularidad.

“Los pilotos estaban en regla y tenían bastante experiencia, especialmente para el tipo de aeronave que pilotaban. Y la aeronave también estaba en buen estado. Sin embargo, debemos verificar si realizaban o no lo que denominamos transporte aéreo clandestino. Tenemos varias denuncias y algunas investigaciones en curso”, detalló Faierstein.

El propietario del helicóptero PP-MAC había sido multado por la ANAC en julio de 2025 por irregularidades, según consignó el medio citado. Por su parte, Oswaldo de Luca Filho se había negado a mostrar libros, documentos contables, información y estadísticas que le habían requerido los agentes de inspección. Las autoridades de la ANAC consideraron que, al tratarse de la primera notificación que le hacían, la multa aplicada era la mínima, unos 8 mil reales.