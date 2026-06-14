Quién fue Oliver Tree, el músico que murió con el youtuber Gaspi en Brasil

Oliver Tree falleció a los 32 años.

El artista estadounidense Oliver Tree falleció a los 32 años en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, cuando viajaba en el mismo helicópero que el youtuber Gaspi y el director musical Lucas Vignale. Nacido originalmente en la localidad californiana de Santa Cruz, Tree desarrolló una prolífica actividad en la industria del entretenimiento como vocalista, realizador cinematográfico, productor musical, comediante, compositor de canciones, rapero y actor.

El vínculo de Oliver con la ejecución instrumental se remonta a su niñez, comenzó con sus clases de piano con apenas tres años. Durante su etapa en la escuela primaria dio sus primeros pasos en la autoría y registro de material propio, además de desempeñarse como cantante y guitarrista de la agrupación de rock Irony.

En la adolescencia, reorientó su perfil musical hacia las bandejas de DJ y las grabaciones de rap junto al colectivo Mindfuck. Bajo su primer nombre artístico -Oliver- logró desempeñarse como número de apertura en espectáculos de figuras de la talla de Tyler, the Creator y Frank Ocean.

Con 17 años cumplidos, el productor ya había compartido escenario con referentes de la música electrónica como Skrillex, Nero y Zeds Dead, época en la que optó por difundir sus creaciones utilizando su segundo nombre, Tree. Al mismo tiempo, la formación artística de Oliver Tree contempló un período de dos años en la Universidad Estatal de San Francisco, donde cursó la carrera de Negocios.

Oliver Tree y su explosión profesional

El lanzamiento inicial de su proyecto solista independiente se produjo en 2010 y, al año siguiente, se incorporó al catálogo de R&S Records, sello con el que editó su EP debut titulado Demons a la edad de 18 años. Dicho trabajo discográfico obtuvo notoriedad pública luego de que el cantante de Radiohead, Thom Yorke, manifestara su aprobación hacia la reversión del tema Karma Police incluida en el material. Tras este hito, detuvo temporalmente su recorrido profesional para abocarse a sus estudios superiores en el Instituto de Artes de California.

Oliver Tree.

El despegue definitivo de su popularidad masiva se encauzó a través de dos hitos principales: a fines de 2016, relanzó su perfil mediático en la televisión norteamericana tras presentarse junto al DJ Getter en el ciclo nocturno Last Call With Carson Daly. Pocos meses después, en 2017, la masiva viralización en plataformas digitales de su canción When I'm Down derivó en la firma de su contrato discográfico definitivo con la compañía multinacional Atlantic Records.

Quiénes viajaban en el helicóptero con Oliver Tree, Gaspi y Lucas Vignale

El trágico accidente acontecido durante la mañana de este domingo se produjo a raíz de un impacto en el aire entre dos helicópteros que sobrevolaban la zona de Recreio dos Bandeirantes, en el sector occidental de Río de Janeiro. En una de las aeronaves involucradas viajaba un contingente artístico compuesto por el creador de contenido Gaspi, Oliver Tree, el realizador audiovisual argentino Lucas Vignale y el productor musical de origen brasileño Lucas Brito Chaves, acompañados por el comandante de la unidad, Alexandre Souza. Por otra parte, el segundo helicóptero implicado en el siniestro era tripulado únicamente por el piloto Charles Marsillac.