Pocho Sosa falleció a los 82 años.

El folklore del oeste argentino se encuentra de luto tras el fallecimiento de Carlos Alberto “Pocho” Sosa, un referente indispensable de la tonada y la música cuyana. El cantautor murió a la edad de 82 años y así consolidó una trayectoria de enorme impacto en el patrimonio cultural de su provincia natal.

La confirmación de su deceso se dio a conocer a través de las plataformas digitales por intermedio de la vicegobernadora Hebe Casado, quien remarcó el valor de la obra que el músico edificó a lo largo de su carrera. Por disposición de sus allegados directos, las autoridades locales dispusieron que la Honorable Legislatura de Mendoza abra sus puertas para brindarle un último reconocimiento oficial.

"Con profundo pesar despido a Carlos Alberto ‘Pocho’ Sosa, una de las voces más importantes que ha dado Mendoza y un verdadero embajador de nuestra cultura cuyana. Pocho no fue solamente un cantor. Fue un hombre que dedicó su vida a llevar la tonada, la cueca y las historias de nuestra tierra a cada escenario que tuvo por delante", escribió Casado en su cuenta de X.

El Salón Rojo del palacio legislativo fue el sitio elegido para desarrollar la capilla ardiente durante la tarde de este domingo, en un bloque horario comprendido entre las 13:30 y las 16:30. La convocatoria institucional se organizó para que la comunidad mendocina, colegas del ámbito artístico, familiares y funcionarios públicos puedan despedir los restos del intérprete y rendir tributo a su labor comunitaria. Respecto a los motivos que desencadenaron el deceso del vocalista, los reportes iniciales de su entorno no especificaron los detalles médicos.

Pocho Sosa.

Dolor en la cultura por la partida de María Rosa Fugazot

La escena teatral y audiovisual del país despidió a María Rosa Fugazot, quien falleció a la edad de 83 años durante las últimas horas de este domingo. La partida de la prestigiosa intérprete generó una fuerte repercusión entre sus compañeros de profesión y el público en general. Al repasar su extensa trayectoria en los escenarios, las miradas se concentran en el que constituyó el proyecto de cierre de su labor interpretativa: su rol en la galardonada ficción televisiva Nada.

El trabajo final de la actriz frente a las cámaras se dio en el marco de una producción de alcance global, estrenada en el tramo de cierre del año 2023 bajo el catálogo de la plataforma Disney+. La miniserie, estructurada como una comedia con tintes dramáticos, contó con la dirección y autoría de los cineastas Mariano Cohn y Gastón Duprat. En este envío, la artista integró un reparto de gran exposición que incluyó las actuaciones de Luis Brandoni, Majo Cabrera y Silvia Kutika, sumando además la intervención especial del actor norteamericano Robert De Niro.