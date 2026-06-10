La Taleñita fue interpretada por Milo J y Campedrinos en FAlklore.

Hay canciones que logran trascender el paso del tiempo y convertirse en parte de la identidad cultural de un pueblo. Ese es el caso de La Taleñita, una de las zambas más queridas del cancionero popular argentino, especialmente en Salta, donde nació su historia y donde todavía sigue emocionando a quienes la escuchan.

La obra fue compuesta por Rubén Pérez cuando apenas tenía 14 años, inspirado por una joven de su pueblo del sur salteño, El Tala. El artista escribió una canción que retrataba la belleza, la alegría y el encanto de aquella muchacha que lo había enamorado.

Lejos de tratarse de un personaje imaginario, la protagonista existió realmente y dejó una huella tan profunda en el joven compositor que terminó convirtiéndose en musa de una de las zambas más populares de la región. La canción comenzó a expandirse por todo el país cuando fue grabada por Las Voces de Orán en 1972.

A partir de entonces, La Taleñita inició un recorrido que la llevaría a instalarse definitivamente en el repertorio folklórico argentino. Su melodía sencilla y su espíritu profundamente salteño hicieron que rápidamente fuera adoptada por el público.

Con los años, muchos artistas incorporaron la zamba a sus repertorios; el Chaqueño Palavecino, Chango Nieto, Milo J y Campedrinos fueron algunos de los que ayudaron a que nuevas generaciones conocieran la obra, manteniéndola vigente en festivales, peñas y encuentros folklóricos de todo el país.

Más de medio siglo después de su primera grabación, La Taleñita sigue siendo mucho más que una canción. Es el recuerdo de una historia real nacida entre los paisajes del sur salteño y el testimonio del talento precoz de un adolescente que, sin imaginarlo, escribió una obra destinada a convertirse en un clásico del folklore argentino.

Rubén Pérez, autor de La Taleñita.

Historia de la zamba argentina

La zamba es mucho más que un ritmo folklórico: es una de las expresiones culturales más representativas de Argentina y un verdadero emblema coreográfico y musical del país. Su práctica está profundamente arraigada en las provincias del norte argentino, donde forma parte de celebraciones populares, peñas y festivales tradicionales.

La fuerza de su presencia en la vida cultural fue tan grande que incluso surgieron iniciativas para declararla oficialmente como la danza nacional argentina. Esa propuesta refleja el enorme valor simbólico que la zamba tiene dentro de la identidad local y del patrimonio cultural del país.

El término “zamba” proviene de una antigua clasificación utilizada durante la época colonial para designar a las personas nacidas de la unión entre comunidades indígenas y afrodescendientes. Con el tiempo, esa denominación quedó asociada a este género musical y dancístico que hoy es parte esencial del folklore argentino.