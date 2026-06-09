La Sole rompió en llanto por lo que le dijo un viejito fan del folklore: "Tengo 90 años"

La Sole se emocionó al hablar con un fan.

Soledad Pastorutti conmovió al ámbito de la música popular argentina a raíz de un video viral que registra su encuentro con Felipe, un antiguo trabajador ferroviario y fiel seguidor de su carrera desde sus inicios. El cruce se produjo en el marco de la visita de la cantante a los históricos talleres de La Trochita, donde se acercó para sorprender al cantautor local Yoel Hernández y terminó rindiendo un espontáneo homenaje al abuelo del artista.

Al encontrarse cara a cara con la cantante de Arequito, el anciano -considerado el último eslabón de la historia ferroviaria del lugar- se mostró completamente incrédulo ante la situación y le preguntó con asombro si verdaderamente se trataba de ella. Con su habitual calidez y vehemencia, Soledad le confirmó su identidad y lo estrechó en un afectuoso abrazo.

"Tengo el honor de conocer a La Sole y darle un abrazo grande, porque se lo merece. Te felicito por todo lo que hacés. Tengo 90 años", soltó el hombre mientras le daba un estrujaba a la artista con cariño. "Me vas a hacer llorar. Qué emoción, qué lindo conocerte", repondió Soledad con la voz entrecortada por la emoción y los ojos llenos de lágrimas.

Ante las sentidas palabras de admiración del hombre, La Sole no pudo contener las lágrimas y se conmovió al comprobar cómo una persona de tan avanzada edad mantiene intacta y a flor de piel su pasión por la música autóctona. El llanto de la intérprete reflejó el impacto de conectar con la memoria viva de sus primeros años en los escenarios a través de la mirada de un seguidor histórico.

Durante la conversación, la cantante destacó la labor de Yoel, el nieto de Felipe, quien actualmente se dedica a cantar folklore y a defender las raíces musicales en la región. Con evidente emoción y orgullo en sus palabras, el abuelo aseguró sentirse gratificado por el camino artístico que eligió su nieto.

La Sole, en vivo.

La Sole, una traseúnte más

Soledad Pastorutti hizo un recorrido por la región patagónica con el propósito de filmar una nueva entrega de 30 Pueblos, el proyecto documental se publica en su canal de YouTube para conmemorar sus treinta años de carrera musical. Durante el viaje, la intérprete santafesina centró su actividad en la zona de La Trochita, donde transitó a pie las calles de la localidad.

La dinámica del rodaje se caracterizó por la interacción directa con los residentes de la región, quienes manifestaron su sorpresa ante la presencia de la cantante en la vía pública. El registro audiovisual forma parte de las producciones especiales destinadas a repasar su trayectoria en contacto con diferentes comunidades del país.