Femicidio de Araceli Ramos: la Corte Suprema de Justicia confirmó la prisión perpetua para Walter Vinader

Se confirmó la prisión perpetua para Walter Vinader, el exoficial de la Prefectura Naval acusado del femicidio de Araceli Ramos y de la desaparición de Aída Armoso, ambos ocurridos en Caseros en el año 2013. La decisión fue confirmada por la Corte Suprema Justicia de la Nación (CSJN), conformada por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkratz.

De acuerdo a la agencia Noticias Argentinas, los magistrados rechazaron de forma unánime los recursos presentados por la defensa del femicida que aducían "arbitrariedad" y "confabulación" en la condena a prisión perpetua.

El Tribunal Oral Criminal 4 de San Martín condenó a Vinader en 2016 por "privación ilegal de la libertad coactiva en concurso ideal con homicidio criminis causa" en el caso de Araceli Ramos. En tanto, en el caso Armoso, fue condenado por "privación ilegal de la libertad coactiva agravada".

Cómo ocurrieron ambos delitos

La investigación de la Fiscalía concluyó durante el juicio contra Vinader que el exoficial de la Prefectura Naval atacó a Aída, de 81 años, en el mes de septiembre de 2013. Se cree que el sujeto ingresó a la casa de la anciana haciéndole creer que conocía a su hijo. Allí la habría agredido y luego asesinado. Nunca se encontró el cuerpo de la víctima.

Una vez en ese domicilio de Caseros, Vinader citó a Araceli Ramos, en aquel entonces de 19 años, con la excusa de ofrecerle un trabajo. La joven acudió a la vivienda y, de inmediato, fue atacada por el individuo. Después la obligó a filmar un video y, más tarde, la golpeó y estraguló. Poco menos de dos semanas después de la desaparición de Araceli, la policía bonaerense encontró el cuerpo de la joven en un descampado en La Matanza.

Tras diversas indagatorias y declaraciones de testigos, se llegó a Walter Vinader. La hipótesis de la Fiscalía en cuanto al móvil de los dos crímenes varía. El de Aída Armoso lo habría cometido para quedarse con la casa de la mujer. En tanto, el femicidio de Araceli habría sido perpetrado en venganza contra su expareja y contra policías que lo habían acusado previamente de otro delito.