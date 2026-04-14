El lado B de la noche: cómo crear tu propio cóctel sin saber nada de barra

Día del Bartdender: cómo crear tu propio cóctel sin saber nada de barra

En una ciudad donde la coctelería dejó de ser solo un plan nocturno para convertirse en una experiencia, hay propuestas que invitan a cruzar la línea. Este 15 de abril, en el marco del Día Nacional del Bartender, el vermubar Malasangre propone algo distinto para el público. Invita al espectador a ser protagonista del otro lado de la barra, aunque sea por unas horas.

La dinámica es simple, pero no por eso menos reveladora. Quienes se acerquen esa noche podrán meterse detrás de la barra y crear su propio cóctel desde cero. No se trata solo de mezclar ingredientes, la experiencia incluye elegir una base, definir perfiles aromáticos, ajustar intensidades y darle un cierre personal a la bebida. Todo, guiado por el head bartender Matías Benitez, que acompaña el proceso como una especie de mentor en tiempo real.

Cómo es la experiencia de ser bartender por una noche en Malasangre

La propuesta no interrumpe el funcionamiento habitual del bar, pero suma la posibilidad de entender qué pasa del otro lado, en ese territorio donde la precisión, la intuición y el relato conviven en cada trago. Porque en Malasangre no se trata solo de beber. Este año, el espacio profundiza su narrativa conceptual bajo el eje “La Revelación”, una suerte de universo propio donde el vermú funciona como lenguaje, energía y excusa para conectar.

Este 15 de abril, en el marco del Día Nacional del Bartender, el vermubar Malasangre propone a sus clientes pasar a la barra y crear sus propios tragos.

En ese marco, cada cóctel no es solo una receta, es una historia en construcción. La experiencia también invita a bautizar la creación y compartirla, sumando una dimensión lúdica que conecta la barra con las redes. Pero más allá del gesto, hay algo que queda, entender que detrás de cada vaso hay decisiones, técnica y una búsqueda estética.

Malasangre, el vermubar de Cramer Abajo, abrió sus puertas en 2021 y se convirtió en un punto de referencia de la zona con cinco etiquetas exclusivas de vermú y una propuesta de tapas destacadas. En su barra, ubicada en Av. Cramer 2704 (CABA), se despliega una coctelería de autor premium con el espíritu de los aperitivos clásicos de Buenos Aires y una mirada contemporánea. Las cinco etiquetas exclusivas de Vermouth Malasangre, Mítico, Torino, Rubi, Rojo y Blanco, marcan la identidad de la casa.