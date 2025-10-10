Viñedos, pero no en Mendoza: la escapada al "camino del vino" cordobés.

Este fin de semana largo del 10, 11 y 12 de octubre es ideal para hacer una escapada. Si todavía no sabés que rumbo tomar, tenemos para vos una propuesta que es ideal para hacer algo diferente: el Camino del Vino. Muchos creerían que se encuentra en Mendoza, pero estos viñedos son cordobeses.

Córdoba es el destino de muchos que deciden tomarse unos días de relax, pero pocos saben que en Traslasierra se esconde este paraíso para los amantes del vino. Paisajes serranos, viñedos, bodegas y cavas son el escenario por el que se puede transitar si se elige al Camino del Vino como próxima parada.

El Camino del Vino: la escapada cordobésa para un fin de semana largo

El Camino del Vino es una escapada cordobesa ideal para realizar durante un fin de semana largo, ya que no toma mucho tiempo recorrer los viñedos, bodegas y cavas. Pero, ¿dónde queda este paraíso serrano? En realidad no queda en un pueblo en particular, sino que, es un camino que atraviesa distintas localidades. A continuación, te compartimos el listado de bodegas:

El Camino del Vino es ideal para una escapada de fin de semana largo.

Bodega Del Gredal (San Pedro Norte)

Bodega Terra Camiare (Colonia Caroya)

Bodega Viarago (Traslasierra)

Bodega Vista Grande (V. Ciudad Parque)

Bodega Finca Las Acacias (Los Reartes)

Bodega Famiglia Furfaro ( Villa Ciudad Parque)

Bodega Piedra Mora (Traslasierra)

Bodega Las Breas (Traslasierra)

Bodega La Matilde (Traslasierra)

Bodega La Caroyense (Colonia Caroya)

Establecimiento El Bosque (Colonia Caroya)

Bodega Jairala Oller (Ischilín)

Bodega Di Candi (La Caroyense)

Espumantes Sineres (V.Gral Berlgrano)

Pu Duam Vineyard (V.Gral Belgrano)

Bodega Noble de San Javier (Traslasierra)

Así como es extensa la lista de bodegas que se pueden visitar, lo es también la de hoteles en los que se puede pasar el fin de semana largo. Toda la información de hospedaje se encuentra detallada en la página de turismo de la Provincia de Córdoba.

¿Cómo llegar desde Ciudad de Buenos Aires a el Camino del Vino?

Para llegar al Camino del Vino desde la Ciudad de Buenos Aires, dependerá de cuál de todos los puntos de aquel se elija como inicio del recorrido. Pero si se escoge iniciar desde el norte, es decir, Traslasierra, la ruta que hay que seguir es la RN9 y, para hacer el trayecto más corto, desviarse a Au Córdoba - Rosario.

Así que, ya sabés, si amás disfrutar de una buena copa de vino y caminar por los senderos cordobeses, el Camino del Vino es la escapada de fin de semana largo que estás buscando.