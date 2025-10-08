Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo después del viernes 10 de octubre 2025 en Argentina: la fecha confirmada

Tras el fin de semana largo del 10 de octubre, muchos se preguntan cuándo será el siguiente feriado para volver a descansar o planificar una escapada. Lo cierto es que no habrá que esperar demasiado para el próximo: será en noviembre. ¿Cuándo es la fecha exacta?

Esta es la fecha confirmada para el próximo fin de semana largo en Argentina

El calendario oficial de feriados establece que el próximo fin de semana largo XXL será del viernes 21 de noviembre hasta el lunes 24. En detalle, el viernes será un día no laborable establecido por el Gobierno nacional con fines turísticos, mientras que el 24 será feriado nacional en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional (se trasladó del 20 de noviembre). Este suele ser de los momentos claves del año para la industria turística y gastronómica.

El viernes 21 de noviembre será día no laborable con fines turísticos

La diferencia entre el feriado nacional y no laborable en Argentina

En Argentina, los feriados nacionales (como el del próximo 24 de noviembre) implican descanso obligatorio: las personas que trabajen ese día deberán cobrar el doble, según la Ley de Contrato de Trabajo (20.744). En ese sentido pueden ser inamovibles o trasladables. De acuerdo a la Ley 27.399, los feriados cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán pasados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente.

En cambio, en los días no laborables (como el viernes 21) es decisión del empleador que sus empleados trabajen o no. Es decir que en caso de que tengan que trabajar, las personas cobrarán su salario con normalidad.

Por qué se celebra el Día de la Soberanía en noviembre: qué pasó

El Día de la Soberanía Nacional se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, un enfrentamiento decisivo que ocurrió el 20 de noviembre de 1845 en medio del conflicto entre la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas, y las potencias extranjeras Reino Unido y Francia. Las naciones extranjeras buscaban imponer la libre navegación de los ríos interiores para favorecer sus intereses comerciales, lo que amenazaba la soberanía argentina.

El combate tuvo lugar en un tramo estratégico del río Paraná, conocido como la Vuelta de Obligado. Las tropas argentinas, lideradas por el general Lucio Norberto Mansilla, instalaron cadenas sobre el río para frenar el avance de la flota europea. Si bien los invasores superaron las defensas argentinas por su superioridad tecnológica, las pérdidas que sufrieron debilitaron su posición política en las negociaciones posteriores. Hoy se recuerda como un momento clave de la historia argentina.

Cuándo se conmemora el Día de la Soberanía Nacional en Argentina

Próximos feriados nacionales oficiales en Argentina en 2025

Se termina el año y ya no quedan muchos días de descanso extra para aprovechar. De acuerdo al calendario oficial, los próximos feriados son:

Noviembre

Viernes 21 : día no laborable con fines turísticos (puente).

Lunes 24: feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional, que es el 20/11.

Diciembre