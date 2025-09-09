Tiene la mejor miel de la provincia: escapada al pueblo para amantes de los productos regionales.

La provincia de Buenos Aires tiene muchos para visitar que destacan por su encanto rural u oferta gastronómica. Sin embargo, hay uno en particular que es conocido por ser "el mejor productor de miel", convirtiéndose además en un gran lugar para hacer una escapada para comprar productos regionales.

A solo unos cientos de kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el partido bonaerense de Coronel Dorrego se posiciona como el destino ideal para quienes buscan una escapada de fin de semana que combine paisaje rural, tradición apícola y momentos de tranquilidad.

Reconocido por producir la mejor miel de la provincia, este rincón del sudeste de Buenos Aires invita a descubrir los secretos de la apicultura regional. Una experiencia destacada es recorrer los apiarios y conocer el proceso de producción artesanal en establecimientos como la Estancia La Alborada y Las Mostazas, donde visitantes pueden desde degustar mieles de variados matices hasta participar de la recolección en épocas de cosecha.

El atractivo no termina ahí. Coronel Dorrego también forma parte de la Ruta de la Miel Bonaerense, un itinerario que recorre productores emblemáticos del sector, con paradas en paisajes que combinan mar, sierra y campo, brindando una vivencia cultural, productiva y gastronómica completa.

Cómo llegar, dónde hospedarse y qué hacer en Coronel Dorrego

Desde la Ciudad de Buenos Aires, Coronel Dorrego se encuentra a unas 5 horas en auto (aproximadamente 540 km) tomando la Ruta Nacional 3 en dirección sur. También hay servicios de micros de larga distancia que conectan Retiro con la terminal local, lo que lo convierte en un destino accesible para una escapada de fin de semana.

En cuanto al alojamiento, el partido ofrece hosterías rurales, estancias con programas de turismo apícola y cabañas familiares donde los visitantes pueden disfrutar de la tranquilidad del entorno. Muchos de estos hospedajes incluyen experiencias gastronómicas con productos locales y visitas guiadas a los apiarios.