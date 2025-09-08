Para los amantes del turismo aventura: la escapada a la provincia Argentina con uno de los paisajes más imponentes.

Argentina es conocido por su diversidad de paisajes y gran cantidad de propuestas para el turismo. Sin embargo, todavía hay muchas zonas poco explotadas que tienen gran potencial, como un destino en Catamarca, donde la naturaleza se presenta como el escenario idóneo para los amantes de las aventuras. Un destino perfecto para hacer una escapada y conocer nuevos puntos del país.

Se trata de La Cuesta del Portezuelo, una localidad que se encuentra en en el departamento Valle Viejo, en la provincia de Catamarca, y atraviesa la Sierra de Ancasti. Con un camino sinuoso, el paisaje imponente de las montañas y diversas opciones de trekking, este destino es perfecto para los amantes del turismo aventura o para quienes apunten a una escapada para tener mayor conexión con la naturaleza.

Este camino conecta el Valle Central con la región del este provincial y alcanza una altura de más de 1.600 metros sobre el nivel del mar por eso es conocido como un "balcón natural". De esta manera, quienes lo visiten podrán hacer caminatas con o sin guía, dependiendo del nivel de dificultad, para disfrutar de una de las vistas más imponentes de la provincia.

Sin embargo, si la actividad física no es lo tuyo, también hay muchas propuestas culturales y gastronómicas. La zona está rodeada por varios pueblitos que, además de pintorescos, mantienen varias costumbres como el tejido artesanal o la producción de piezas de cerámica. Paralelamente, se pueden visitar locales de "regionales" o pequeños restaurantes para probar platos típicos como empanadas catamarqueñas, locro y quesillos con miel.

Para los amantes del turismo aventura: la escapada a la provincia Argentina con uno de los paisajes más imponentes.

Cómo llegar a La Cuesta de Portezuelo en Catamarca

El acceso a este imponente mirador se realiza desde la ciudad capital de Catamarca, ubicada a unos 20 kilómetros. Para llegar, se debe tomar la Ruta Nacional 38 hacia el este y luego empalmar con la Ruta Provincial 42, que asciende serpenteando por las sierras. El recorrido dura aproximadamente 30 minutos en auto y está completamente asfaltado, lo que lo convierte en un trayecto accesible y seguro durante todo el año. También es posible arribar en excursiones turísticas que parten desde la capital y combinan la visita a la cuesta con otros atractivos de la región.