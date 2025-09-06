Está de vuelta la Fiesta del Salame Quintero: así va a ser la edición 2025 con asado y choripanes como protagonistas

Todos los detalles acerca de la edición 2025 de la Fiesta del Salame Quintero.

La ciudad bonaerense de Mercedes, que cuenta con unos 72.000 habitantes, se alista nuevamente para recibir a multitudes deseosas de deleitarse con una mezcla de música y gastronomía. En su 50ª edición, la Fiesta Nacional del Salame Quintero se llevará a cabo el 12, 13 y 14 de septiembre en el Parque Municipal Independencia, un pintoresco espacio junto al río Luján, fácilmente accesible desde el centro de la localidad e ideal para poder hacer una escapada de fin de semana.

Cada edición, este pueblo se convierte en escenario para probar chacinados locales, como el salame quintero, ícono de la ciudad, y presenciar el concurso del "salame campeón", donde los fabricantes más destacados compiten por el reconocimiento. Además de la elección del salame triunfador, la celebración ofrece un sector para disfrutar de asado y choripán, un patio gastronómico, un espacio cervecero, una feria de artesanías y shows musicales.

Cronograma del Festival del Salame Quintero 2025 en Mercedes

Viernes 12 de septiembre: inauguración a partir de las 18, con entrada libre y gratuita.

Sábado 13 y domingo 14: el predio estará abierto desde las 10 hasta las 22.

Los tickets se venden online en mercedes.boleteriadigital.com.ar y también podrán adquirirse en taquilla durante los días del evento.

Grilla de artistas del Festival del Salame Quintero 2025 en Mercedes