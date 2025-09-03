El bodegón de Buenos Aires que rinde tributo a la figura de Eva Perón: ofrece un menú exquisito con 15% de descuento

En medio de la gran oferta de locales gastronómicos porteños, uno se destaca por su tributo a Eva Perón: La Capitana. Se trata de un bodegón icónico para peronistas que durante la primera semana de septiembre participara del evento "Pintó Bodegón" y ofrecerá un descuento del 15% en un menú especial. ¿Dónde queda?

Del 1 al 7 de septiembre, el bodegón que rinde tributo a Eva Perón y a los años 40 y 50, ofrece una propuesta especial como parte del evento especial que celebra los sabores típicos de Buenos Aires con ofertas. La Capitana invita a residentes y visitantes a explorar la riqueza culinaria de la Ciudad con un menú que cuenta con tres de sus elaboraciones icónicas a un 15% de descuento.

Diseñado para deleitar a sus comensales y honrar la tradición, la propuesta especial de La Capitana promete una experiencia memorable, con las siguientes delicias:

Plato principal: el icónico Pastel del General, preparado con ternera braceada al horno por 4 horas, puré de papas seleccionadas, nuez moscada, una capa de queso ahumado y gratinado de queso parmesano.

Cóctel para maridar: el plato central se podrá acompañar con el Evita Capitana, el aperitivo ofrece una refrescante combinación de Vermut Rosso, jugo de naranja y soda.

Postre: el broche de oro será el flamante Crumble de manzana, una nueva incorporación de la casa, que cuenta con un crujiente de manzanas y peras del valle neuquino horneadas en horno de barro con helado de crema.

Este menú estará vigente únicamente en el marco de la iniciativa "Pintó Bodegón", es una oportunidad única para redescubrir los sabores que han marcado la identidad gastronómica de Buenos Aires. La Capitana, con su participación, reafirma su compromiso con la tradición y la calidad, al ofrecer una experiencia culinaria que combina lo mejor de su historia con un toque de innovación y un 15% de descuento.

Dónde queda La Capitana: horarios y reservas

Además de ofrecer un menú con platos típicos, caseros y a precios muy accesibles, La Capitana se posiciona como un restaurante lleno de historia y cultura que todo peronista debería conocer, ya que transporta a sus comensales a los años dorados del peronismo.

Dirección: Guardia Vieja 4446, Almagro.

Guardia Vieja 4446, Almagro. Reservas: se pueden realizar al 112-395-3956

La Capitana abre todos los días de la semana en los siguientes horarios: