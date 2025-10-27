El sitio es parte e Laberinto Pampa y cuenta con más de 10 especies de bambú

La Provincia de Buenos Aires cuenta con múltiples destinos únicos para hacer una escapada. Sin embargo, San Antonio de Areco se destaca por tener un lugar que parece sacado de una película: el Laberinto de Bambú. Se trata de un extenso territorio natural construido con más de 10 variedades de bambú.

Así es el Laberinto de Bambú que se encuentra en San Antonio de Areco

El increíble laberinto de bambú es parte de Laberinto Pampa, un espacio natural dentro de la Estancia La Cinacina. El sitio fue diseñado a partir de patrones inspirados en la platería criolla y cuenta con más de 10 especies de bambú. Así, se convierte en un destino ideal para ir en familia, en pareja o con amigos y pasar el día rodeados de un entorno natural, sin tener que viajar tanto.

Perfecto para una escapada de verano: el laberinto secreto que se encuentra a 90 minutos de CABA

El predio permite recorrer el entorno y buscar salidas, explorar, pero también se puede disfrutar de mates rodeados de bambúes o relajarse a las orillas de la laguna del predio. Además, durante los fines de semana largo ofrece la posibilidad de disfrutar de la golden hour con una copa de vino frente al laberinto y la laguna.

También desde Laberinto Pampa, ofrecen un experiencia educativa para los más chicos donde se puede "descubrir los secretos" del laberinto, aprender sobre la tierra y las especies que lo habita, la posibilidad de reconocer el paisaje, jugar y reflexionar juntos sobre la recuperación del planeta y el rol del bambú.

Además de recorrer el laberinto, se puede disfrutar de mates rodeados de bambúes o relajarse a las orillas de la laguna del predio

Horarios y cómo llegar al laberinto de bambú en San Antonio de Areco

El laberinto de bambú se encuentra a solo 90 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) dentro de la estancia La Cinacina. Está abierto sábados, domingos y feriados de 12:30 a 18:30 hs. La dirección exacta es: Mitre 9, San Antonio de Areco. Desde la Ciudad porteña se puede llegar fácilmente:

En auto : acceso por Panamericana y la Ruta 8. Se tarda alrededor de una hora y media de viaje.

: acceso por Panamericana y la Ruta 8. Se tarda alrededor de una hora y media de viaje. En colectivo: hay líneas de micro desde Retiro o Liniers con destino San Antonio de Areco).