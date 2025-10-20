Inspiró una de las canciones más famosas de folklore y tiene paisajes únicos: el destino de Córdoba ideal para el verano 2026.

Córdoba es una de las provincias más ricas de Argentina si de turismo y paisajes estamos hablando. Sin embargo, hay una localidad que destaca entre muchas otras por su encanto natural, su accesibilidad y por haber sido el paisaje que inspiró a una de las canciones folklóricas más famosas del país.

Enclavado en el corazón del Valle de Punilla, Cosquín es mucho más que la sede del festival de folklore más importante del país. Este destino cordobés, rodeado de sierras, ríos y senderos naturales, es una joya ideal para quienes buscan combinar descanso, música y tradiciones durante el verano 2026. Su nombre resuena en todo el país gracias a la canción Zamba del cantor enamorado, una zamba compuesta por Hernán Figueroa Reyes, que inmortalizó el paisaje y el espíritu del lugar.

Un rincón de naturaleza, historia y tradición

Cosquín conserva la esencia de los pueblos serranos cordobeses: calles tranquilas, casas bajas y un aire limpio que invita a la desconexión. El río Cosquín, que atraviesa el valle con sus aguas cristalinas, ofrece balnearios como La Toma, El Pan de Azúcar y el tradicional balneario municipal, donde los visitantes disfrutan del sol, el mate y la música al aire libre.

Cada verano, la ciudad se viste de fiesta con el Festival Nacional de Folklore, que reúne a miles de artistas y turistas. Pero más allá de su célebre escenario, el encanto de Cosquín se vive todo el año: caminatas por el cerro Pan de Azúcar, paseos a caballo y excursiones hacia los miradores naturales que regalan vistas únicas del valle.

Entre sus atractivos más visitados destacan la Plaza Próspero Molina, sede del festival; el Museo del Festival, que guarda una historia de más de seis décadas de música nacional; y el paseo de los artesanos, donde se pueden encontrar productos regionales, tejidos y piezas de cerámica.

Cómo llegar a Cosquín desde Córdoba

Cosquín se encuentra a solo 60 kilómetros de Córdoba capital y se puede acceder por la Ruta Nacional 38 o en tren, a través del ramal que conecta la ciudad con el norte del Valle de Punilla. Además, está muy cerca de otros destinos turísticos populares como La Falda, Villa Giardino y La Cumbre, por lo que se puede recorrer fácilmente en una escapada de fin de semana.