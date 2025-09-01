Escapada de fin de semana en pareja por Buenos Aires: los 4 mejores bosques para visitar y descansar

La Provincia cuenta con múltiples destinos para realizar una escapada en pareja.

Una de las grandes noticias cuando llega un fin de semana largo es saber que no hace falta salir de Buenos Aires para desconectarse de la ciudad. La Provincia cuenta con múltiples destinos para realizar una escapada en pareja. ¿Cuáles son los mejores bosques?

Fin de semana en pareja: cuáles son los mejores cuatro bosques para visitar

El territorio de Buenos Aires tiene muchísimos bosques, reservas naturales y senderos para disfrutar de una escapada rodeados de naturaleza y lejos del ruido de la ciudad. Entre las diferentes opciones se encuentran:

1. El Bosque Encantado

En General Belgrano, se encuentra un bosque que parece sacado de un cuento. Diseñado por el reconocido paisajista Carlos Thays, cuenta con portones de hierro antiguos, caminos de tierra entre árboles y logra combinar la naturaliza y la historia de manera diferentes. Abre todos los días de la semana, desde las 10 hs hasta las 18 y es la excusa perfecta para planificar una escapada de fin de semana, ya que se encuentra rodeado de otros puntos turísticos que se pueden sumar a la planificación, como visitar el Río Salado o las termas locales.

2. Reserva de Biosfera del Delta del Paraná

Si bien es uno de los destinos más elegidos, nunca falla. La reserva del Delta combina islas, arroyos y bosques húmedos, ideal para quienes disfrutan de paisajes verdes y de la fauna local. Cuenta con una superficie total próxima a las 90 000 mil hectáreas del sector bonaerense del Delta del Paraná, llamado “Bajo Delta”.

Y su paisaje suele emocionar a quienes tienen la oportunidad de contemplarlo. Es perfecto para quienes buscan pasar un día o un fin de semana entre humedales y vegetación, ya que entre las diferentes actividades, se destaca la recorrida en embarcación de los arroyos semicubiertos por una exuberante vegetación. Además, los alojamientos turísticos también ofrecen visitas guiadas por los canales de la isla.

4. Reserva Natural Municipal Los Robles

Ubicada en el partido de Moreno, cuenta con más de 270 hectáreas y combina humedales, bosques nativos, senderos en el oeste de la provincia. Es un destino perfecto para quienes disfrutan de realizar paseos tranquilos, hacer trekking, cabalgatas o andar en bicicleta.

Sus 270 hectáreas de bosque, protegido por guardaparques desde 1990, permiten disfrutar del avistaje de aves y el paisaje se completa con lagunas cercanas al Dique Roggero. Suele haber visitas guiadas a través de ciertos senderos. La entrada a la reserva natural, así como el pernocte en el camping, las mesas, bancos y parrillas son gratuitos. Se puede ir desde las 8 hs a las 19 hs todos los días.

5. Reserva Natural de Vicente López

Cerca del Río de la Plata, en el norte de la Provincia se encuentra este pulmón verde, ideal para hacer pasar el día rodeados de naturaleza sin viajar mucho. Cuenta con más de 150 especies de aves y flora autóctona, sus senderos están pensados para recorrer con calma, ya sea de manera particular o con guías del lugar.