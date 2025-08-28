Escapada para conectar con la naturaleza a 40 minutos de CABA: la reserva que lo tiene todo.

A tan solo 40 minutos en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, en el partido de San Isidro, se encuentra el Parque Natural Municipal Ribera Norte, en Acassuso. Esta joya ecológica protege uno de los últimos relictos de costa original del Río de la Plata, con una riqueza natural única que merece ser conocida en una escapada de fin de semana.

Fundado en 1982 como primera reserva natural municipal del país y formalizado por ordenanza en 1988, Ribera Norte fue recategorizado como Parque Natural en 2009, alcanzando hoy unas valiosas 50 hectáreas que incluyen parte del río y del canal costanero. Recorrer sus senderos es una experiencia para redescubrir la selva ribereña original. En apenas 1.200 metros se atraviesan diferentes ecosistemas: juncales, matorrales ribereños, sauzales, ceibales, pajonales y vegetación flotante.

La biodiversidad que alberga es sorprendente: más de 300 especies vegetales, 75% autóctonas, más de 200 especies de aves (cerca de 50 nidifican aquí), una gran variedad de mamíferos, reptiles, anfibios, peces e insectos como mariposas.

El parque no es solo un espacio para contemplar la naturaleza, sino también un centro activo de educación ambiental. Incluye un vivero de plantas nativas, visitas guiadas diurnas y nocturnas, y talleres para escuelas y público general. Sus actividades promueven la restauración de flora local y la consolidación de corredores ecológicos urbanos.

Horarios y accesibilidad para ir a la Reserva Ribera Norte

El parque está abierto todos los días con entrada gratuita, salvo en casos de lluvias intensas o sudestada. Durante el verano, el horario es de 9 a 19, mientras que en invierno es de 9 a 18, con visitas guiadas programadas.

Llegar es muy sencillo: está a pocos metros de la estación Barrancas del Tren de la Costa. También se puede acceder en auto o colectivos (168 y 437) desde distintos puntos del AMBA.