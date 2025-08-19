Era un castillo y lo visitó Brad Pitt: el paraíso andino recién inaugurado en Mendoza, ideal para una escapada.

Mendoza es una de las provincias más elegidas a la hora de hacer una escapada por el país, ya que cuenta con paisajes imponentes y múltiples actividades para hacer. Sin embargo, ahora se sumó un destino más al atractivo de la región: un paraíso andino ideal que antes fue un castillo y hoy cualquiera se puede hospedar.

El proyecto turístico está recién inaugurado. Luego del cierre del emblemático castillo en pandemia, una familia recuperó el lugar y ahora lo reabrió para vacaciones de invierno para darle cierre al ambicioso proyecto. Se trata del hotel Valle Andino, ubicado en la ladera de la montaña en la localidad de Uspallata, a más de 120 kilómetros de la capital provincial. Además de su popularidad en la zona, este lugar se volvió famoso internacionalmente porque allí fue donde Brad Pitt filmó parte de su película Siete años en el Tíbet.

El lugar cuenta con una vista privilegiada hacia la Cordillera de los Andes y está cercano a la mayoría de centros turísticos de la zona: Villavicencio, el cerro Aconcagua y el Puente del Inca. El sitio había sido cerrado en el 2020 luego de varias décadas de funcionamiento y el proyecto fue retomado por la familia Cavallaro, oriunda del Valle de Uco, que tenía otros planes en la cabeza motivados por los anhelos del jefe del hogar. Sin embargo, tras el fallecimiento del papá, Pablo de 27 años retomó el proyecto y le puso una impronta propia.

"Nos enamoramos del proyecto y hemos dado todo. Es un gran orgullo. Mi papá me enseñó que los sueños se construyen ladrillo a ladrillo. Reabrir Valle Andino no es solo un homenaje a él, sino una apuesta al futuro, a la tierra que amamos y al turismo local e internacional. Queremos que cada persona que llegue se sienta única, rodeada de belleza, confort y naturaleza", reveló el joven emprendedor en diálogo con La Nación.

Un lugar con historia: cuándo se inauguró por primera vez el hotel

El Hotel Valle Andino fue abierto en 1990 con un diseño disruptivo e innovador propuesto por el arquitecto Silvio Bromberg. La estructura fue construida por AMSA (Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes Policiales de Mendoza) mediante un crédito del Banco Previsión Social, pero a raíz de incumplimientos en los pagos, se procedió al embargo y ejecución en el 2018, quedando en manos de un fideicomiso financiero.

Previo a la pandemia, ya evidenciaba signos de desgaste y deterioro para poder seguir funcionando, como problemas en el sistema de calefacción y en las cañerías de agua. Finalmente, la propiedad fue a remate y logró ser adquirida por la familia oriunda del departamento de Tunuyán, que emprendió el plan para volver a inaugurarlo.