Un paraíso patagónico: el "refugio" construido delante del lago para disfrutar de una escapada.

La Patagonia es uno de los mayores tesoros naturales que tiene Argentina, ya que a lo largo de toda su extensión surgieron pueblos, emprendimientos y áreas protegidas para disfrutar sus paisajes en cualquier época del año. Sin embargo, para quienes estén buscando un destino más "playero" pero aún quieran admirar la belleza de la Patagonia, existe una zona ideal para pasar un fin de semana largo rodeado de naturaleza y con vista al lago.

Se trata de Pueblo Blanco, un paraíso en Neuquén pensado para salir de la rutina. Este sitio está ubicado a 15 kilómetros de la región hidroeléctrica el Chocón y a 50 minutos de Neuquén capital, y su particularidad es que cuenta con vista directa al Lago Ramos Mexía, un cuerpo de agua que dejó la construcción de la central hidroeléctrica El Chocón con su muro de 71 metros de alto en el río Limay.

Este embalse dio lugar a la construcción de múltiples emprendimientos inmobiliarios para atraer el turismo, de hecho el espacio bautizado como Pueblo Blanco ya cuenta con cuarenta y cuatro casas terminadas, otras seis en marcha y de los 510 lotes disponibles se han vendido 106, de acuerdo con los datos que brindan los desarrolladores. Muchas de las casas en venta se encuentran disponibles para alquilar, por eso son ideales para quienes busquen una escapada paradisíaca de fin de semana.

Pueblo Blanco: un paraíso en construcción en donde se pueden pasar un día "caribeño"

Este lugar cuenta con una extensa playa de arena blanca y el lago de agua turquesa y poca profundidad. Así, quienes deseen pasar un día diferente, pueden acercarse al lugar e instalarse sin necesidad de estar hospedado en las cabañas de la zona.

De hecho, el complejo, al que se accede pagando una entrada, cuenta con proveeduría y baños, lo que lo convierte en un destino perfecto para pasar el día en familia y aprovechar esta playa artificial pero paradisíaca.