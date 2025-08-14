El "caribe" del Delta: la isla a media hora de CABA ideal para una escapa de fin de semana.

Solo a 20 minutos de San Fernando en lancha y a poco más de media hora de CABA, una isla del Delta del Paraná se consolida como el destino ideal para hacer una escapada de fin de semana. Conocida como "el caribe" del delta, este lugar es perfecto para pasar con pareja o amigos y vivir unos días inolvidables.

Se trata de la Isla Fogón, un lugar que emerge como un verdadero refugio vacacional: una playa con arena, reposeras, sombrillas y ese espíritu relajado que evoca destinos como Tulum, pero en el corazón del humedal bonaerense. Los hermanos Zaccai le dieron vida hace algunos años a este espacio inspirado en sus escapadas de infancia y en su conexión con la naturaleza.

Desde el muelle, las sombrillas de paja y el bar estilo chiringuito transmiten una vibra única de descanso y disfrute. El entorno convive con arte: durante tu visita vas a cruzarte con símbolos tribales inspirados en los elementos naturales agua, tierra, aire y fuego que refuerzan la atmósfera contemplativa y espiritual del lugar.

En este lugar se puede disfrutar de gastronomía local como buñuelos de espinaca y picadas Fogón hasta cortes a la parrilla, wraps y postres elaborados con productos frescos de una huerta orgánica local. La experiencia culmina con mesas junto al agua y vistas panorámicas dignas de estudio. También hay todo tipo de actividades: su principal atractivo es una costa de unos 120 m sobre el río San Antonio, con camastros, colchonetas y sombra natural para pasar el día entero, alternando sol y río. También podés sumarte a clases de wakeboard o ski acuático con la escuela del lugar, jugar al tejo, entre otras cosas.

Cómo llegar a Fogón y qué días se puede ir

La experiencia de fogón está disponible de miércoles a domingo y hace falta reservar para poder ir a disfrutar de una estadía completa. Aunque si bien no se puede quedar a dormir allí, si está pensado para que se paso todo el día.

Llegar no es para nada difícil: se puede ir en lancha colectivo, contratar alguna embarcación privada o bien se puede ir en lancha propia, ya que cuentan con zona de amarre. De todas maneras, en su cuenta de Instagram cuentan con varios números de contacto para poder coordinar la llegada.