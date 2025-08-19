El adorable pueblito que sorprende por su calidez y tranquilidad única

Manzanares, ubicado en el partido del Pilar, provincia de Buenos Aires, a tan solo 70 kilómetros de la ciudad

La provincia de Buenos Aires cuenta con cientos de pueblos, localidades y parajes para una escapada de fin de semana a pocas horas de casa. Los elegidos por muchos son los lugares con mucha naturaleza, actividades al aire libre y una buena gastronomía. En este sentido, los turistas pueden recorrer la zona del AMBA y extenderse unos kilómetros más para encontrar pastelerías y restaurantes destacados.

No es necesario gastar una gran cantidad de dinero, nafta o transporte, o incluso en estadía. Uno de ellos es un pueblo que queda a poco más de una hora y se puede acceder en transporte público.

¿Qué pueblo puedo visitar en Buenos Aires?

Se trata de Manzanares, ubicado en el partido del Pilar, provincia de Buenos Aires, a tan solo 70 kilómetros de la ciudad. Este lugar está lleno de clubes de polo, barrios cerrados y espacios verdes para disfrutar en familia, con amigos o en soledad, para reducir el estrés y pasar un día de relajación.

A orillas del río Luján, hay una laguna pequeña que todos los turistas aman por su belleza. Es ideal para hacer un picnic, pescar o incluso hacer paseos en kayak. Además, si no tenés auto, podés ir en transporte público.

¿Qué puedo comer en Manzanares?

Existen dos propuestas gastronómicas que son irresistibles para quienes buscan salir de la ciudad y probar sabores únicos. Se trata de un restaurante que elabora cada plato con dedicación en un ambiente que invita a quedarse por varias horas, y de una panadería de especialidad que ganó fans por sus productos artesanales y frescos.

La propuesta de Pachu Pastelería combina lo clásico con un toque personal. El local ofrece una variedad de tortas y postres realizados con ingredientes de calidad y técnicas propias. Además, ofrece un ambiente amigable que te dan ganas de no irte. Se trata de un lugar detenido en el tiempo que transmite calma y calidez.

Cerca de lo de Pachu se encuentra el Restaurante 1888, el cual continúa con una tradición familiar que ofrece una propuesta que celebra la cocina mediterránea abocado a lo local. Mezcla sabores que se destacan por la elección de ingredientes naturales, frescos y de gran calidad.

"Pescados y mariscos de nuestros mares y ríos, verduras de nuestra huerta orgánica, cortes de carnes tradicionales y una propuesta de pastas caseras y arroces con todo el sabor", son algunos de los platos e ingredientes que usan, según la web oficial del restaurante.

¿Cómo llego a Manzanares?

Desde la Ciudad de Buenos si se opta por viajar en auto se debe tomar la Autopista Panamericana ramal Pilar. El tiempo estimado de viaje es de una hora, todo depende del tránsito.

También se puede viajar en tren desde Retiro. Allí se debe tomar la línea San Martín hasta la estación Manzanares. El tiempo estimado es de dos horas.