El pueblo cerca de Buenos Aires que es ideal para los amantes de la parilla y el asado

La provincia de Buenos Aires tiene muchos destinos para conocer.

La provincia de Buenos Aires cuenta con una gran cantidad de pueblos y localidades para hacer una escapada de fin de semana a pocas horas de la ciudad. Para fomentar el turismo, los destinos de pocos habitantes proponen un recorrido gastronómico por sus mejores boliches de campo, restaurantes y parrillas.

Uno de estos destinos es Azcuénaga, ubicado en el Municipio de San Andrés de Giles, y a unas dos horas en auto desde la Ciudad de Buenos Aires. Los turistas que eligen pasar el día, pueden recorrer la estación de tren, sus calles antiguas y el mercado artesanal, y comer en una de las parrillas del lugar.

La localidad, con su ritmo pausado y fuerte identidad rural, combina naturaleza, cocina tradicional y mucho descanso, ideal para quienes buscan salir de la rutina o quieren probar los mejores platos caseros y abundantes.

¿Qué puedo hacer en Azcuénaga?

Azcuénga tiene una propuesta de turismo de base comunitaria, por lo que apunta a la puesta en valor del patrimonio local e invita a conocer no solo la estación de ferrocarril, sino también la antigua Casa Terrén, uno de los primeros almacenes de ramos generales de la zona; también se puede apreciar el mural de adobe; y la capilla Nuestra Señora del Rosario, construida en 1902 con un estilo neo románico.

También se puede disfrutar del club recreativo apolo, la panadería artesanal, observar las casonas centenarias, recorrer el molino de la cooperativa eléctrica y hacer una parada en la Posta de Figueroa.

Azcuénaga, el pueblo para los fans de la parrilla

Almacén CT&Cía: ubicado en avenida Pedro Terrén y Vildósola. Teléfono: 11 5960-6337. IG: @elmacenct

ubicado en avenida Pedro Terrén y Vildósola. Teléfono: 11 5960-6337. IG: @elmacenct Buffet Club Apolo: en avenida Pedro Terrén y El Ombú. Teléfono: 2325 51-5846. IG: @buffet_club_apolo

en avenida Pedro Terrén y El Ombú. Teléfono: 2325 51-5846. IG: @buffet_club_apolo La Porteña: se encuentra en avenida Pedro Terrén 426. Teléfono: 2325-424334. IG: @laportenarestaurante

se encuentra en avenida Pedro Terrén 426. Teléfono: 2325-424334. IG: @laportenarestaurante Le Four: está en avenida Pedro Terrén 328. Teléfono: 11-2406-9470. IG: @lefourazcuenaga

está en avenida Pedro Terrén 328. Teléfono: 11-2406-9470. IG: @lefourazcuenaga Lo de Vero: está en Ex Ruta Provincial 193 y Elena Ham. Teléfono: 2325-51-8120. IG: @paradorlodevero

está en Ex Ruta Provincial 193 y Elena Ham. Teléfono: 2325-51-8120. IG: @paradorlodevero Sitio Azcuénaga: está en avenida Pedro Terrén y Los Eucaliptus. Teléfono: 11-5311-9083. IG: @sitioazcuenaga

está en avenida Pedro Terrén y Los Eucaliptus. Teléfono: 11-5311-9083. IG: @sitioazcuenaga Cucina De Santo: ubicado en avenida Pedro Terrén S/N. Teléfono: 11-6805-1333. IG: @cucinadesanto

ubicado en avenida Pedro Terrén S/N. Teléfono: 11-6805-1333. IG: @cucinadesanto Posta Azcuénaga: se ubica en Elena Ham y Julia Vildósola. Teléfono: 11-5894-8566. IG: @postaazcuenaga

¿Cómo llego a Azcuénaga desde la Ciudad de Buenos Aires?

La localidad rural está a 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que es una opción ir en auto, ya que el recorrido tiene un tiempo estimado de dos horas. Este trayecto inicia en la Ruta Nacional 7 en dirección a San Andrés de Giles, y desde allí unos 13 kilómetros adicionales hasta la entrada el pueblo, el camino se encuentra señalizado y en buen estado.

También es posible viajar en transporte público, ya que hay colectivos de media distancia que conectan Buenos Aires con San Andrés de Giles. Luego, se debe seguir el trayecto en un vehículo particular o un remis porque no hay un transporte directo hasta Azcuénaga.