Cuesta solo $4600: el tren con el que podés recorrer Córdoba y planificar una escapada económica este verano 2026

Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina y si tenés pensado visitar Córdoba hay un transporte clave para recorrer la provincia: en Tren de las Sierras. Se trata de un servicio que cuesta solo $4600 y conecta Córdoba Capital con Cosquín y Capilla del Monte.

El Tren de las Sierras: la opción perfecta para una escapada económica en Córdoba

El Tren de las Sierras conecta ciudades claves de Córdoba a través del valle de Punilla y se vuelve una opción económica para hacer una escapada y disfrutar diferentes puntos de la provincia como Santa María, Cosquín, La Falda, Capilla del Monte, entre muchos otros. Solo los paisajes del trayecto, que atraviesa la curva del río Suquía, los túneles y los puentes, son en sí una experiencia increíble. En total el recorrido tiene una duración aproximada de 4 hs y 56 min.

El Tren de las Sierras conecta ciudades claves de Córdoba a través del valle de Punilla y cuenta con paisajes espectaculares

El servicio funciona todos los días con varios horarios de salida y paradas intermedias. Las tarifas varían según el recorrido y la clase, pero va desde los $450 hasta los $4600. En los tramos principales cuesta:

De Córdoba a Cosquín : $2300

: $2300 Cosquín a Capilla del Monte: $2300

Cómo comprar los pasajes para el Tren de las Sierras de Córdoba

Los pasajes se pueden comprar en las boleterías habilitadas, en la página online o arriba del tren. Desde Trenes Argentinos aclaran que para viajar desde Córdoba a Cosquín y de Cosquín a Capilla del Monte se pueden comprar los pasajes el mismo día de viaje en las boleterías o arriba de la formación. Además, otra de las grandes ventajas es que las siguientes personas no deben pagar:

Menores de 3 años.

Jubilados y pensionados, aunque deben presentarse con su último recibo o un comprobante de haberes.

Personas con discapacidad que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Las tarifas varían según el recorrido y la clase, pero van desde los $450 hasta los $4600

En sí, los viajeros se pueden subir con un bolso de mano de máximo 10 kilos y que no mida más de 45 cm.de alto, 35 cm de ancho, 25 cm de profundidad. Solo podrán subir al tren con valijas de mayor tamaño las personas que tengan pasajes para el tren de larga distancia del día.