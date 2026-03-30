Efemérides del 30 de marzo: qué pasó un día como hoy

Juan Manuel de Rosas.

Cada 30 de marzo se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Juan Manuel de Rosas hasta el motín en Sierra Chica.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1746 - Nacimiento de Francisco de Goya

En el pueblo de Fuendetodos, en Zaragoza, nació el pintor español Francisco José de Goya y Lucientes. Su obra es considerada precursora de la pintura de vanguardia. Su obra abarca a más de 500 óleos, entre ellos el de la famosa Maja desnuda.

1793 - Nacimiento de Juan Manuel de Rosas

El militar y político nació en Buenos Aires. Fue dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires y caudillo de la Confederación Argentina.

1915 - Nacimiento de Arsenio Erico

El delantero, considerado el mejor jugador paraguayo de todos los tiempos y máximo goleador histórico del fútbol argentino, nació en Asunción del Paraguay. Convirtió 295 goles con la camiseta de Independiente, equipo en el que debutó en 1934, a los 19 años, luego de su paso por Nacional de Paraguay.

1927 - Antártida Argentina

Se estableció la primera comunicación telegráfica entre la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, y la base científica argentina de Orcadas, situada en la isla Laurie del archipiélago de las Orcadas del Sur, en el continente antártico.

1945 - Nacimiento de Eric Clapton

El músico, cantante y compositor británico de rock y blues, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, nació en la ciudad de Ripley, en Surrey. Clapton es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll por partida triple: como miembro de las bandas The Yardbirds y Cream y por su carrera como solista.

Eric Clapton.

1962 - Nacimiento de Stanley K. Burrell

En la ciudad de Oakland, en California, nació el rapero estadounidense Stanley Kirk Burrell, más conocido por el nombre artístico MC Hammer, quien lleva vendidos más de 50 millones de discos. Su tema más conocido es U can't touch this.

1964 - Nacimiento de Tracy Chapman

En la ciudad de Cleveland, en Ohio, nació la cantante estadounidense, ganadora de cuatro premios Grammy. Entre sus canciones más populares se destacan Fast car, Subcity y Across the Lines.

1968 - Surgió la CGT de los Argentinos

Luego de una profunda escisión dentro de la Confederación General del Trabajo, en un contexto de creciente tensión con la dictadura de Juan Carlos Onganía, el sector más combativo del movimiento obrero dio origen a la CGT de los Argentinos, una corriente que se posicionó contra el régimen militar. Liderada por el dirigente gráfico Raimundo Ongaro, la nueva central se consolidó como un actor clave de resistencia.

1982 - La marcha contra la dictadura en Plaza de Mayo

La última dictadura militar enfrentó la mayor manifestación popular en seis años de régimen. Convocada por la Confederación General del Trabajo, miles de personas se movilizaron hacia la Plaza de Mayo bajo la consigna Pan, Paz y Trabajo, con réplicas en distintas ciudades del país. El gobierno de facto encabezado por Leopoldo Galtieri respondió con una represión masiva: hubo más de mil detenidos y en Mendoza fue asesinado el trabajador José Benedicto Ortiz.

1996 - El motín de Sierra Chica

La Unidad Penal de Sierra Chica fue escenario de uno de los episodios más violentos del sistema carcelario argentino. Un intento fallido de fuga derivó en un motín que se extendió hasta el 7 de abril, cuando un grupo de internos, conocido como Los 12 Apóstoles, tomó el control del penal. Durante la revuelta, los amotinados mantuvieron como rehenes a 13 guardiacárceles, además de una jueza y el secretario de su juzgado que habían ingresado para negociar. En medio del caos, nueve reclusos murieron en enfrentamientos internos. Las versiones sobre lo ocurrido incluyeron prácticas de extrema violencia, como la quema de cuerpos y otros hechos que conmocionaron a la opinión pública.

1998 - Marcelo Ríos

El tenista chileno alcanzó el primer lugar en el ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), convirtiéndose en el primer latinoamericano en conseguir esa posición. Alcanzó la final del Abierto de Australia en Sidney en 1998 y es el único número 1 sin algún título de Grand Slam.

2026 - Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar

Esta efeméride busca reivindicar y concientizar sobre los derechos de las mujeres que hacen trabajos domésticos. Fue instituido por el primer Congreso Internacional de Trabajadoras del Hogar, celebrado en Bogotá en 1988.