Efemérides del 21 de noviembre qué pasó un día como hoy

Cada 21 de noviembre es celebrado el Día Mundial de la Televisión.

Cada 21 de noviembre se recuerdan efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el primer vuelo en globo aerostático hasta la conmemoración del Día de la Televisión y de la Enfermería.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1694 - Nacimiento de Francois M. Arquet

Nació en París el escritor, filósofo y abogado francés, más conocido como Voltaire, uno de los principales representantes de la Ilustración, el período histórico que enfatizó el poder de la razón humana y de la ciencia por encima de la religión.

1774 - Nacimiento de Domingo French

Nació en Buenos Aires el político y militar Domingo María Cristóbal French y Urreaga, uno de los protagonistas de la Revolución de Mayo de 1810, en la que repartió las cintas que identificaban a los criollos patriotas. Fue combatiente en la guerra de la Independencia argentina.

1783 - Globo aerostático

El físico Jean Francois Pilatre de Rozier y el químico Francois Laurent, marqués d'Arlandes, realizan el primer vuelo en globo aerostático, que duró 25 minutos a unos 914 metros de altura a lo largo de trece kilómetros por localidades de las afueras de París.

1877 - Thomas A. Edison

El inventor y empresario estadounidense anunció en Nueva York la invención del fonógrafo, el primer artefacto capaz de grabar y reproducir sonido mediante cilindros de cartón y luego de cera. El invento que revolucionó a la música fue patentado en febrero de 1878.

Thomas Edison.

1898 - Nacimiento de René Magritte

Nació en la comuna de Lessines, en Hainaut, Bélgica, el pintor surrealista belga, famoso por provocativas imágenes para cambiar la percepción de la realidad y forzar al espectador a hacerse “hipersensitivo a su entorno”. Con ello puso en evidencia que la percepción visual está condicionada por la perspectiva.

1952 - Nacimiento de Pedro Lemebel

En Santiago de Chile nació el escritor, periodista y artista plástico, referente de la literatura homosexual y contestataria en América Latina.

1965 - Nacimiento de Björk Gudmundsdóttir

Nació en Reikiavik la cantante, compositora y actriz islandesa, quien ganó gran reconocimiento internacional por música experimental y vanguardista. Björk vendió más de 90 millones de discos. Como actriz obtuvo la Palma de Oro del Festival de Cannes por su labor en el filme Dancer in the Dark (2000).

1993 - Juan Ramón Fleita

“Lagarto” Fleita, delantero de Racing, le hizo un gol de chilena al paraguayo José Luis Chilavert, brillante arquero de Vélez Sársfield, uno de los más notables tantos de la década de los años 90. El partido lo ganó la “Academia” por 2-0.

2025 - Día de la Televisión

Esta fecha fue instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en conmemoración del Primer Foro Mundial de la Televisión.

2025 - Día de la Enfermería

Esta efeméride reconoce a quienes velan por la recuperación de personas enfermas. La fecha conmemora la fundación en 1935 de la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería.