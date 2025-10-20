Efemérides del 20 de octubre qué pasó un día como hoy

Cada 20 de octubre es conmemorado el Día Nacional del Pediatra.

Cada 20 de octubre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el debut en Primera de Diego Armando Maradona, el nacimiento de Tom Petty, el gol número 100 de Enzo Francescoli en River y el Día del Chef.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1953 - Nacimiento de Tom Petty

En la ciudad de Gainesville, en Florida, nació el músico y multiinstrumentista estadounidense Tom Petty, quien grabó más de 20 discos y vendió 80 millones de copias.

1958 - Nacimiento de Viggo Mortensen

En el barrio neoyorquino de Manhattan nació el actor estadounidense Viggo Mortensen, quien lleva filmadas más de 50 películas, entre ellas las tres de la saga El Señor de los Anillos. Mortensen, de ascendencia danesa, se hizo hincha de San Lorenzo cuando pasó parte de su infancia en Buenos Aires.

1976 - Debut de Diego Armando Maradona

Con 15 años, 11 meses y 20 días de edad, Diego Maradona debutó en la primera división de Argentinos Juniors. Lo hizo en la derrota ante Talleres de Córdoba por 1 a 0 por la octava fecha del Torneo Nacional. Maradona entró al campo de juego al comenzar el segundo tiempo, en reemplazo de Rubén Giacobetti.

1979 - La Masía

El Barcelona Fútbol Club español inauguró el centro de formación de juveniles La Masía, uno de los más prestigiosos del mundo, de donde surgieron grandes figuras del fútbol internacional, como Lionel Messi, Xavi Hernández y Andrés Iniesta.

1996 - Enzo Francescoli

El delantero uruguayo Enzo Francescoli convirtió con la camiseta de River Plate el gol número 100 de su carrera en el fútbol argentino. Lo hizo en la goleada “millonaria” por 5-2 a Rosario Central en el estadio “Gigante de Arroyito”. A lo largo de su carrera, "El Príncipe" anotó 160 goles con la camiseta de River.

2010 - Fallecimiento de Mariano Ferreyra

El joven Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, murió de un tiro en el pecho, disparado desde un grupo de afiliados a la Unión Ferroviaria en una marcha de trabajadores contratados que exigía el pase a planta permanente del Ferrocarril General Roca. El exsecretario de ese gremio José Pedraza fue condenado a 15 años de prisión por instigar el crimen y los autores recibieron 18 años de cárcel.

Mariano Ferreyra.

2017 - Fallecimiento de Federico Luppi

Murió en Buenos Aires, a los 81 años, el actor Federico Luppi, uno de los más reconocidos artistas en la Argentina y España. Ganó numerosos premios, entre ellos seis Cóndor de Plata y una Concha de Plata en el Festival de San Sebastián.

2025 - Día del Pediatra

Esta efeméride conmemora la fecha de 1911 en la que se fundó la Sociedad Argentina de Pediatría.

2025 - Día del Chef

Esta fecha fue instituida desde 2004 por la Asociación Mundial Culinaria para homenajear a los cocineros por su dedicación y trabajo en la gastronomía.