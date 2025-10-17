Efemérides del 17 de octubre qué pasó un día como hoy

Cada 17 de octubre es celebrado el Día de la Lealtad.

Cada 17 de octubre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la celebración del Día de la Lealtad peronista, la inauguración de la línea B hasta los nacimientos de Eminem y Sergio Goycochea.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1849 - Fallecimiento de Frédéric Chopin

El compositor y pianista polaco murió en París a los 39 años. Fue considerado uno de los músicos más importantes de la historia y uno de los más influyentes del romanticismo musical.

1930 - Inauguración de la línea B

Se puso en funcionamiento el primer tramo, entre las actuales estaciones de Federico Lacroze y Callao. Con el correr de los años se extendió hasta unir al barrio de Villa Urquiza con el centro porteño.

1945 - Lealtad peronista

El coronel Juan Domingo Perón, secretario de Trabajo y Previsión, saludó a una multitud reunida en la Plaza de Mayo para reclamar por su libertad. El presidente y general Edelmiro Farrell había ordenado su detención en la isla Martín García en medio de la creciente popularidad del militar como funcionario del régimen militar que gobernaba al país.

1951 - Último discurso de Eva Perón

La primera dama pronunció su último discurso desde el balcón de la Casa Rosada ante una multitud reunida en la Plaza de Mayo para conmemorar el “Día de la Lealtad” peronista. En agosto de 1951, debilitada por su enfermedad, Evita había pronunciado un emotivo discurso recordado como “el día del renunciamiento”, en el que desistió de acompañar al presidente Juan Domingo Perón en la fórmula para su reelección.

1951 - Primera transmisión de televisión

El estatal Canal 7 realiza la primera transmisión de televisión en la Argentina al difundir el discurso de la primera dama María Eva Duarte de Perón desde Plaza de Mayo con motivo del acto por el Día de la Lealtad peronista.

1963 - Nacimiento de Sergio Goycochea

El arquero nació en la ciudad bonaerense de Zárate. Se destacó por su gran actuación en la selección argentina subcampeona del Mundial de Fútbol de Italia '90, en el que detuvo cuatro penales.

1972 - Nacimiento de Eminem

En Saint Joseph, Misuri, Estados Unidos, nació el músico y actor estadounidense Marshall Bruce Mathers III, conocido como Eminem, a quien se considera “el rey del rap”. Vendió más de 100 millones de discos.

1979 - Teresa de Calcula recibe el Premio Nobel

La religiosa católica de origen albanés recibe el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su labor humanitaria en favor de los pobres, enfermos y desvalidos. En 2016 fue declarada santa por el papa Francisco.

1980 - Uno de los discos de rock más vendidos

El cantautor estadounidense Bruce Springsteen publicó en Estados Unidos el álbum doble The River, obra clásica del rock y uno de los discos más vendidos del artista, popularmente apodado “The boss” (el jefe).

2025 - Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza

Fue instituido en 1993 por la Organización de las Naciones Unidas para concientizar acerca de la necesidad de terminar con el “escándalo moral” de la miseria e indigencia que sufren millones de personas en el mundo.