Efemérides del 16 de octubre qué pasó un día como hoy

Cada 16 de octubre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la creación del Banco Nación y la detención del ex dictador Augusto Pinochet en España hasta el debut de Lionel Messi en el Barcelona.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1846 - Un hito en la historia de la medicina

El odontólogo estadounidense William Morton utilizó por primera vez en la historia la anestesia por inhalación mediante el uso de éter, con lo que cambió para siempre las intervenciones quirúrgicas. Fue una de las innovaciones más importantes del siglo XIX.

1854 - Nacimiento de Oscar Wilde

El escritor, poeta y dramaturgo, considerado uno de los autores teatrales más destacados del Londres victoriano y celebridad de la época por su aguzado ingenio, nació en Dublín, Irlanda. Es recordado por sus obras de teatro y por El retrato de Dorian Gray, su única novela.

1891 - Creación del Banco Nación

El Congreso sancionó la ley 2841 de creación del Banco de la Nación Argentina por iniciativa del gobierno del presidente Carlos Pellegrini. El banco comenzó a funcionar el 1 de diciembre de 1891 en su actual sede porteña, frente a la Plaza de Mayo.

1968 - La grabación del Álbum Blanco

En los estudios de Abbey Road en Londres, los cuatro miembros de The Beatles dedican 24 horas ininterrumpidas a la grabación del disco doble conocido como Álbum Blanco, por el color de su tapa, uno de los clásicos del legendario grupo de rock británico.

1968 - Primer equipo argentino en ganar un título mundial

Estudiantes de La Plata gana la Copa Intercontinental al empatar 1-1 con el Manchester United en el partido disputado en el legendario estadio Old Trafford, con lo que se convierte en el primer equipo argentino en conquistar un título mundial en Inglaterra, cuna del fútbol. El gol “pincharrata” lo marcó Juan Ramón “la bruja” Verón.

1971 - Fallecimiento de Emilio Pettoruti

El artista plástico murió a los 79 años en París. Fue uno de los grandes referentes de la pintura abstracta argentina y director del Museo Provincial de Bellas Artes de La Plata, la capital bonaerense.

1998 - Detención de Augusto Pinochet

A través de la aplicación del principio de justicia universal, el juez español Baltasar Garzón logra que el ex dictador y general chileno Augusto Pinochet sea detenido en Londres con fines de extradición a España acusado de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desapariciones de personas cometidos cuando gobernó a Chile, entre 1973 y 1991.

2003 - Consenso de Buenos Aires

Los presidentes de la Argentina, Néstor Kirchner, y de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, firmaron el acuerdo llamado Consenso de Buenos Aires con el fin de reactivar la alianza comercial entre ambos países, socios de Paraguay y Uruguay en el Mercosur.

2004 - Debut de Lionel Messi

A sus 17 años, tres meses y 22 días de edad y con el número 30 en su camiseta, la “Pulga” debuta en el equipo de primera división del Barcelona español. Entró a la cancha a los 81 minutos del partido ante el Espanyol en reemplazo del portugués Deco, autor del gol de la victoria por 1-0 en el clásico catalán. Messi jugaba en las inferiores del Barcelona desde los 13 años, luego de dejar las de Newell 's Old Boys.

2025 - Día de la Alimentación

Esta fecha conmemora la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en 1945.