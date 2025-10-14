Cada 14 de octubre se celebran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el inicio de la crisis de los misiles hasta la conmemoración del Día Mundial de la Espirometría.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1934 - Nacimiento de Horacio Accavallo

El segundo campeón mundial de boxeo de la Argentina nació en Lanús. Se impuso en 1966 al japonés Katsuyoshi Takayama en Tokio, en la pelea por el título mosca de la Asociación Mundial de Box y del Consejo Mundial de Box. El argentino conservó su corona hasta 1968, cuando se retiró después de tres defensas exitosas. Murió el 14 de septiembre de 2022.

1962 - La crisis de los misiles

Un avión espía estadounidense U-2 obtuvo las primeras imágenes de misiles nucleares soviéticos instalados en Cuba, lo que dio inicio a uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

1944 - El suicidio de Erwin Rommel

Acusado de haber participado en el complot para matar a Adolf Hitler, se suicidó el apodado Zorro del Desierto por su destreza en Egipto contra las tropas británicas. Fue uno de los más brillantes estrategas de la Segunda Guerra. Había plasmado sus ideas en el libro La infantería al ataque, de 1937.

1980 - Fallecimiento de Óscar Alemán

Murió a los 71 años en Buenos Aires. Había nacido en Chaco y es considerado uno de los más grandes guitarristas de jazz del país. Tocó en Francia en los años 30, donde conoció a Josephine Baker, Louis Armstrong y Django Reinhardt.

2001 - El voto bronca

Las elecciones legislativas dieron la victoria al peronismo y el gobierno de Fernando de la Rúa queda más debilitado. Es la primera vez que se votan los senadores de forma directa. Así arriban Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín a la Cámara alta, entre otros. La novedad de la jornada es el voto bronca, en el que amplias franjas impugnan al momento de sufragar.

2012 - El salto de Félix Baumgartner

El paracaidista austríaco realizó un salto en caída libre desde la estratosfera, a más de 39.000 metros de altura, y alcanzó velocidades supersónicas. Este salto, que fue seguido a nivel mundial, rompió varios récords, entre ellos la mayor altura alcanzada por un vuelo en globo tripulado.

2025 - Día Mundial de la Espirometría

La European Respiratory Society acordó en 2010 promulgar esta fecha a través de la European Lung Foundation. La celebración busca concientizar a la población sobre los riesgos de las enfermedades pulmonares y respiratorias, así como la aplicación de medidas preventivas.