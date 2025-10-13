Efemérides del 13 de octubre qué pasó un día como hoy

La Tragedia de los Andes ocurrió el 13 de octubre de 1972.

Cada 13 de octubre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la Tragedia de los Andes, el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel hasta el rescate de 33 hombres que quedaron atrapados en la mina chilena en San José.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1847 - Nacimiento de Eduardo Sívori

En Buenos Aires nació el pintor considerado pionero y uno de los más importantes exponentes del realismo pictórico argentino de finales del siglo XIX junto a Ernesto de la Cárcova.

1972 - Tragedia de los Andes

El vuelo 571 de la Fuerza Aérea de Uruguay con 45 personas a bordo, entre ellos el equipo uruguayo de rugby del Old Christians, se estrelló en un risco de la cordillera de los Andes en la provincia de Mendoza cuando viajaba hacia Chile. El siniestro causó 29 muertos, mientras que 16 pasajeros sobrevivieron a duras penas hasta que fueron rescatados, entre el 22 y el 23 de diciembre de 1972.

1980 - Adolfo Pérez Esquivel

El dirigente humanitario recibió el Premio Nobel de la Paz de 1980 por su compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos frente a las dictaduras militares latinoamericanas.

Adolfo Pérez Esquivel.

1981 - Fallecimiento de Antonio Berni

En Buenos Aires, a los 76 años, murió el pintor y muralista, uno de los artistas plásticos más importantes de la Argentina. Entre sus personajes más notables destacan Juanito Laguna y Ramona Montiel, que representan a los sectores sociales más vulnerables y olvidados del país. Fue miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes.

2010 - 33 mineros

Rescataron con vida a los 33 mineros que llevaban 69 días atrapados a una profundidad de 720 metros en la mina chilena San José a causa de un derrumbe. Hasta ahora es el mayor y más exitoso rescate de la historia de la minería a nivel mundial. El evento acaparó una gran cobertura mediática, con alrededor de 1.000 a 1.300 millones de telespectadores.

2014 - Fallecimiento de Antonio Cafiero

En la ciudad bonaerense de San Isidro, a los 92 años, murió el contador y economista Antonio Francisco Cafiero, histórico dirigente del Partido Justicialista. A lo largo de su carrera ocupó cargos ministeriales y una banca de senador, además de gobernar la provincia de Buenos Aires, entre 1987 y 1991.

2025 - Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres Naturales

Esta efeméride fue instituida en 1989 por la Organización de las Naciones Unidas con el fin de promover la prevención y la preparación para afrontar esa amenaza en todo el mundo.

2025 - Día Nacional del Psicólogo

Esta fecha conmemora el Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología realizado en la ciudad de Córdoba en 1974.