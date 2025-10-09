John Lennon nació un día como hoy.

Cada 9 de octubre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de John Lennon y Jorge Burruchaga hasta la celebración del Día Nacional del Guardaparque.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1940 - Nacimiento de John Lennon

El músico y compositor nació en la ciudad inglesa de Liverpool. Fue uno de los cuatro miembros de The Beatles, la banda de rock que revolucionó al mundo con su música.

1941 - La primera bomba atómica

El presidente estadounidense Franklin Roosevelt autorizó el desarrollo de la bomba atómica con un plan que demandó una inversión de 2.000 millones de dólares de la época. La construcción de esa arma se concretó en dos años y tres meses y medio. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos arrojó dos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.

1953 - Nacimiento de Beatriz Salomón

La actriz y vedette nació en San Juan en 1953. Salomón se convirtió en una de las figuras del cine y la televisión al integrar los elencos encabezados por el capocómico Alberto Olmedo. Murió 15 de junio de 2019 a los 65 años por un cáncer de colón.

1962 - Nacimiento de Jorge Burruchaga

En la entrerriana de Gualeguay nació el exfutbolista, entrenador y autor del gol con el que la selección argentina ganó el Mundial de México ‘86 en la victoria por 3 a 2 en la final ante Alemania. Brilló en Independiente, donde ganó la Copa Libertadores y la Intercontinental de 1984, además de la Supercopa y la Recopa Sudamericana de 1995.

1967 - Ejecución del "Che" Guevara

En una escuela del pueblo boliviano de La Higuera fue ejecutado el médico, político y guerrillero Ernesto “Che” Guevara, uno de los líderes de la Revolución Cubana junto a Fidel Castro y Camilo Cienfuegos. Así lo había ordenado por el presidente boliviano René Barrientos.

2004 - Debut de José Pekerman

El entrenador dirigió por primera vez a la selección argentina. Lo hizo en el triunfo ante Uruguay por 4 a 2 por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Alemania 2006.

2007 - Condena a Christian Von Wernich

El ex capellán de la Policía bonaerense recibió reclusión perpetua por su complicidad en múltiples delitos de lesa humanidad cometidos por miembros de esa fuerza de seguridad durante la última dictadura militar.

2025 - Día del Guardaparque

Esta fecha es conmemorada desde 1934, cuando se puso en marcha la Dirección de Parques Nacionales y las dos primeras áreas naturales protegidas de la Argentina.

2025 - Día del Correo

Esta celebración recuerda la creación en 1874 de la Unión Postal Universal, que agilizó y mejoró las comunicaciones en casi todo el mundo.