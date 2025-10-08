Efemérides del 8 de octubre qué pasó un día como hoy

Se cumple un nuevo día del nacimiento de Juan Domingo Perón.

Cada 8 de octubre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento del ex presidente Juan Domingo Perón, la tragedia del Colegio Ecos hasta la celebración del Día Nacional del Trabajador Rural.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1895 - Nacimiento de Juan Domingo Perón

El político, militar y fundador del peronismo, uno de los movimientos populares más importantes de la historia de la Argentina, nació en 1985 en Lobos. Fue tres veces presidente (1946, 1951 y 1972), una vez vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo. Murió el 1º de julio de 1974 durante su tercer mandato.

1927 - Fallecimiento de Ricardo Güiraldes

El novelista y poeta argentino murió en París a los 41 años tras padecer linfoma de Hodgkin. Fue autor de Don Segundo Sombra y colaboró en la publicación de El juguete rabioso, la primera novela de Roberto Arlt. Formó parte del movimiento de vanguardia durante los años veinte, lo que se reflejó en sus colaboraciones en las revistas Martín Fierro y Proa.

1927 - Nacimiento de César Milstein

El bioquímico argentino, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1984, nació en 1927 en Bahía Blanca. La Academia sueca le otorgó el galardón por sus contribuciones al desarrollo de la biología molecular. Se exilió en el Reino Unido en los años sesenta por la dictadura cívico militar de Juan Carlos Onganía. Murió el 24 de marzo de 2002.

1988 - La última actuación de Freddie Mercury

En España, y junto a Montserrat Caballé, el músico estrenó la canción Barcelona, que sería utilizada luego en los Juegos Olímpicos celebrados en la ciudad. Dos años antes, el 9 de agosto de 1986 en Knebsworth Park y ante 120.000 personas, Mercury había dado su último show con Queen. Murió el 24 de noviembre de 1991.

2006 - La tragedia del Colegio Ecos

Una maestra y nueve estudiantes murieron cuando el micro en el que viajaban rumbo a Buenos Aires chocó contra un camión en la Ruta 11, en la provincia de Santa Fe. El grupo volvía de hacer trabajo solidario en una escuela rural de Chaco. El conductor del camión tenía 1,65 de alcohol en sangre y falleció en el accidente. El chofer del micro fue condenado. En homenaje a las víctimas es conmemorado el Día del Estudiante Solidario.

2025 - Día Nacional del Trabajador Rural

Desde 1944, esta fecha se conmemora en la Argentina para recordar la sanción del primer Estatuto del Peón de Campo. En este día, los trabajadores rurales de todo el país tendrán asueto.