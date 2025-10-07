Efemérides del 7 de octubre qué pasó un día como hoy

Carlos Francisco Sergio Mugica Echagüe nació el 7 de octubre en 1930.

Cada 7 de octubre se celebran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Enrique Pinti y Vladímir Putin hasta el fallecimiento de Edgar Allan Poe y la conmemoración del Día Nacional de la Identidad Villera.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1849 - Fallecimiento de Edgar Allan Poe

Uno de los maestros del cuento policial murió 1849 en Baltimore, en Estados Unidos, a los 40 años. Nació en Boston en 1809. Entre sus reconocidas obras estaban La caída de la Casa Usher, Los crímenes de la calle Morgue, El escarabajo de oro, El corazón delator y Manuscrito encontrado en una botella.

1930 - Nacimiento del Padre Mugica

Carlos Francisco Sergio Mugica Echagüe nació en Buenos Aires en 1930. Fue referente del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y estuvo vinculado a las luchas populares de las décadas de 1960 y 1970. También fundó la parroquia Cristo Obrero de la Villa 31 de Retiro. El Padre Mugica fue asesinado a balazos, luego de celebrar misa en la iglesia de San Francisco Solano, en Villa Luro, por una célula de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).

1939 - Nacimiento de Enrique Pinti

El actor y humorista nació en Buenos Aires en 1939. Es considerado uno de los precursores del stand up en la Argentina. Su espectáculo Salsa Criolla, estrenado en el Teatro Liceo en 1984, se mantuvo en cartel por diez años. También hizo cine, en películas como Esperando la carroza y Perdido por perdido. Falleció el 27 de marzo de 2022 a los 82 años.

1952 - Nacimiento de Vladímir Putin

Vladímir Vladímirovich Putin nació en la entonces Leningrado, actual San Petersburg. Fue agente de la KGB y saltó a la política tras la disolución de la URSS. La renuncia del entonces presidente en 1999 lo ubicó en el Kremlin. Volvió al poder en 2004 y después de cuatro años como primer ministro, regresó a la presidencia en 2012, con una nueva reelección en 2018. El 24 de febrero de 2022 ordenó la invasión de Ucrania, que derivó en una guerra.

1989 - Los indultos del gobierno Carlos Menem

El ex presidente firmó una serie de indultos a los jefes militares que no estaban amparados en el Punto Final y la Obediencia Debida. También se indulta a la Junta Militar encabezada por Leopoldo Galtieri y miembros de organizaciones armadas. Se beneficiaron unas 1200 personas. Esa decisión fue declarada inconstitucional en 2006 por la Cámara de Casación Penal en los casos de delitos de lesa humanidad.

2010 - Mario Vargas Llosa recibe el Premio Nobel

La Academia sueca le otorgó el prestigioso galardón al autor peruano, convirtiéndose así en el primer escritor en lengua castellana en recibirlo en veinte años y el sexto latinoamericano que lo obtiene.

2025 - Día Nacional de la Identidad Villera

Desde 2014, cuando fue aprobado el proyecto de ley en el Senado, es conmemorado el Día Nacional de Identidad Villera, en homenaje al Padre Mugica. La fecha fue elegida para recordar su nacimiento, en 1930.