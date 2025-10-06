Efemérides del 6 de octubre qué pasó un día como hoy

Carlos “Chacho” Álvarez renunció a la vicepresidencia el 6 de octubre de 2000.

Cada 6 de octubre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Ernesto Laclau, el debut de Mario Kempes hasta la renuncia de Chacho Álvarez.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1935 - Nacimiento de Ernesto Laclau

En Buenos Aires nació el filósofo y ensayista Ernesto Laclau, exprofesor-investigador en la Universidad de Essex, en Reino Unido, y Doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, entre otras instituciones académicas.

1958 - Nacimiento de Marcelo Zlotogwiazda

El periodista y economista nació en Buenos Aires. Fue conductor de programas de radio y televisión y ganador de dos premios Martín Fierro y otros tantos Konex.

1973 - Ataque en el Yom Kippur

Tropas de Egipto y Siria atacaron a Israel en medio del Yom Kipur (día de la expiación, el perdón y arrepentimiento sincero), la celebración más sagrada del judaísmo, con lo que se desata una guerra que duró hasta el alto al fuego impuesto el 26 de octubre de 1973. En el conflicto murieron más de 10.000 soldados entre ambos bandos.

1973 - Debut de Mario Kempes

Con la camiseta de Instituto de Córdoba debutó en la Primera División el delantero Mario Alberto Kempes, en partido que “la Gloria” perdió 1-0 con Newell's Old Boys. “El Matador” fue el máximo goleador del Mundial de Argentina 78. Brilló en Rosario Central, River Plate y en el Valencia español. El estadio mundialista de Córdoba lleva su nombre.

Mario Kempes.

1974 - Mayor goleada en la historia de Argentina

En partido del Torneo Nacional 1974, Banfield aplastó con un 13 a 1 a Puerto Comercial de Ingeniero White, la más amplia goleada en la historia del fútbol profesional argentino. El delantero Juan Taverna convirtió siete goles y marcó el récord de un jugador en un solo partido.

1989 - Fallecimiento de Bette Davis

En París, a los 81 años, murió la actriz estadounidense Ruth Elizabeth Davis, figura legendaria del cine de Hollywood, quien ganó dos Premios Óscar y filmó más de 100 películas.

2000 - Renuncia de Chacho Álvarez

El dirigente peronista Carlos “Chacho” Álvarez renunció a la vicepresidencia de la Nación, luego del escándalo del presunto pago de coimas en el Senado para que se aprobara una reforma de las leyes laborales durante el gobierno de Fernando de la Rúa (1989-2001).

2020 - Fallecimiento de Eddie Van Halen

A los 65 años murió en la ciudad de Santa Mónica, en California, el músico neerlandés, miembro fundador de la banda estadounidense de hard rock Van Halen y uno de los mejores guitarristas de la historia de ese género musical.

2025 - Día Nacional del Circo

Esta efeméride conmemora la fecha de 1858 en la que nació el actor uruguayo José Podestá, pionero de la actividad circense en la Argentina.