Efemérides del 3 de octubre qué pasó un día como hoy

Cada 3 de octubre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Stevie Ray Vaughan y de Nacha Guevara hasta la celebración del Día del Odontólogo.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1714 - Creación de la Real Academia

Por cédula real de Felipe V de España fue creada la Academia Española de la Lengua, el origen de la actual Real Academia Española. La iniciativa fue impulsada en 1713 por Juan Manuel Fernández Pacheco, duque de Escalona, para emular a la Academia Francesa.

1883 - Nacimiento de Nicolás Avellaneda

En la ciudad de San Miguel de Tucumán nació el abogado, periodista y político Nicolás Avellaneda, presidente de la República entre 1874 y 1880, quien promovió la inmigración y la universidad pública. Fue senador por Tucumán y ministro de Justicia e Instrucción.

1940 - Nacimiento de Nacha Guevara

En la ciudad balnearia de Mar del Plata nació la actriz, bailarina, cantante y directora teatral Clotilde Acosta, ganadora de dos premios Martín Fierro, otros tantos Konex, un ACE y un Grammy Latino.

1942 - Nacimiento de Roberto Perfumo

El exfutbolista y exentrenador Roberto Perfumo, “el mariscal”, nació en la localidad bonaerense de Sarandí. Fue uno de los mejores defensores centrales de la historia del fútbol argentino. Jugó en la selección nacional y fue campeón con Racing Club y River Plate.

1954 - Nacimiento de Stevie Ray Vaughan

El guitarrista y cantante nació en la ciudad de Dallas, en Texas. Desarrolló un sonido y estilo de fusión del blues con el rock basado en artistas como Albert King, Jimi Hendrix, Freddie King, Buddy Guy y Otis Rush.

1990 - Reunificación Alemana

Fue formalizada la reunificación de Alemania al cabo de 45 años de la división generada tras el fin de la Segunda Guerra. De esa manera, desapareció la socialista República Democrática Alemana apenas 11 meses después de la caída del Muro de Berlín.

2013 - Tragedia Lampedusa

Un barco que transportaba emigrantes desde Libia se hundió frente a la isla italiana de Lampedusa, en el mar Mediterráneo, lo que causó la muerte de más de 360 personas.

2015 - Goleada del Kun Agüero

El delantero Sergio “Kun” Agüero convirtió en 20 minutos cinco de los seis tantos con los que el Manchester City goleó al Newcastle por 6-1 en partido de la Primera División del fútbol inglés.

2025 - Día del Odontólogo

Esta efeméride conmemora la formación de la Federación Odontológica Latinoamericana en 1917.