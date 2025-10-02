Efemérides del 2 de octubre qué pasó un día como hoy

Mahatma Gandhi nació el 2 de octubre de 1869.

Cada 2 de octubre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Mahatma Gandhi y Enríque Sívori hasta la celebración del Día Mundial de la No Violencia.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1869 - Nacimiento de Mahatma Gandhi

En la ciudad de Porbandar, en Gujarat, India, nació el abogado, pensador y político pacifista Mohandas Karamchand Gandhi, más conocido como Mahatma Gandhi, uno de los líderes del movimiento independentista indio del imperio británico. El poeta Rabindranath Tagore le dio el nombre de “mahatma”, composición en sánscrito e hindi que significa “alma grande”.

1890 - Nacimiento de Groucho Marx

El actor, humorista y escritor estadounidense Julius Henry Marx nació en la ciudad de Nueva York. Es famoso por ser el líder del grupo cómico los hermanos Marx. Es considerado el cómico más influyente de todos los tiempos por sus ingeniosas frases de comicidad irónica.

1924 - Gol olímpico

El delantero de la selección argentina Cesáreo Onzari marcó el primer gol de la historia del fútbol desde un tiro de esquina. Lo hizo a los 15 minutos de un partido amistoso con Uruguay disputado en la cancha de Sportivo Barracas con victoria de Argentina por 2-1. Se llamó “gol olímpico” porque Uruguay era el campeón de las Olimpíadas de París 1924.

1935 - Nacimiento de Enrique Sívori

En la ciudad bonaerense de San Nicolás nació el exfutbolista, ídolo de River Plate y del Juventus italiano, quien jugó en las selecciones de Argentina e Italia. Está en la lista de los 50 mejores jugadores del siglo XX y una tribuna del estadio Monumental de Núñez lleva su nombre.

Enrique Sívori.

1951 - Nacimiento de Gordon Matthew Thomas Sumner

En la localidad inglesa de Wallsend nació el músico, compositor y cantante británico, más conocido como Sting, bajista de la popular banda de rock británico The Police. Con ese grupo y como solista, Sting recibió 16 Premios Grammy. Lleva vendidos más de 100 millones de discos.

1994 - Fallecimiento de Abelardo Ramos

A los 73 años murió en Buenos Aires el político, historiador, publicista y escritor, creador de la corriente ideológica Izquierda Nacional y considerado uno de los intelectuales más destacados de América Latina.

1994 - José Luis Chilavert

El paraguayo marcó para Vélez Sarsfield el primer gol de tiro libre anotado por un arquero en la historia de la Primera División del fútbol argentino. Ese gol le dio a Vélez la victoria por 1-0 ante Deportivo Español.

2017 - Fallecimiento de Tom Petty

Murió en la ciudad de Santa Mónica, en California, a los 66 años, el músico y cantante estadounidense Thomas Earl "Tom" Petty, quien grabó más de 20 discos y vendió más de 80 millones de copias en todo el mundo.

2025 - Día Mundial de la No Violencia

Esta efeméride fue instituida por las Naciones Unidas para conmemorar la fecha del natalicio del abogado y político indio Mahatma Gandhi, uno de los principales líderes pacifistas.