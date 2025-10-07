Este tipo de delincuente estudia a sus víctimas y utiliza el encanto y la confianza para cometer robos o estafas, combinando estrategias emocionales y económicas

El término “viuda negra” ha cobrado notoriedad en los últimos años debido a diversos casos policiales que salieron a la luz, muchos de ellos relacionados con encuentros a través de plataformas digitales. Aunque la expresión tiene un origen biológico, su uso actual describe un tipo de delito que combina seducción, manipulación y engaño.

El origen del término “viuda negra”

Para comprender qué es una viuda negra, es necesario remontarse a la biología. La expresión proviene de una especie de araña, la Latrodectus mactans, cuyas hembras se caracterizan por devorar al macho tras el apareamiento. Este comportamiento, observado como una estrategia de supervivencia, inspiró la metáfora que décadas después se trasladó al ámbito criminológico y social.

En la década de 1990, los investigadores Eric Hickey y Michael Kelleher comenzaron a utilizar el término “viuda negra” para clasificar a las mujeres que cometen delitos contra sus parejas o personas a las que seducen, con el fin de obtener beneficios económicos. Desde entonces, la denominación se popularizó en los medios y en la literatura criminal, convirtiéndose en una referencia para describir este tipo de conducta.

Qué es una viuda negra y cómo actúa

En el lenguaje cotidiano, una viuda negra es una mujer que utiliza el encanto y la seducción para ganarse la confianza de un hombre y, posteriormente, aprovechar ese vínculo para robarle dinero o pertenencias. En algunos casos, las víctimas también son drogadas o engañadas para facilitar el delito, tal como ocurrió en el conocido caso de la “viuda negra de Palermo”.

A diferencia de otros delitos, este tipo de crimen combina una estrategia de manipulación emocional con un objetivo económico. Las denominadas “viudas negras” suelen estudiar a sus víctimas, analizar sus rutinas, recursos y debilidades, antes de concretar el encuentro en el que ejecutan el robo.

Si bien los casos de este tipo existen desde hace siglos, el auge de las redes sociales y las aplicaciones de citas ha favorecido su reaparición. Plataformas como Tinder o Badoo han sido utilizadas por algunas mujeres para contactar a hombres, seducirlos y posteriormente cometer el delito.

Casos históricos y evolución del fenómeno

El concepto de viuda negra no es nuevo. De hecho, los historiadores rastrean uno de los primeros casos documentados al siglo XIV en Irlanda. Allí, una mujer llamada Alice Kyteler fue acusada de haber asesinado a cuatro de sus maridos con el objetivo de quedarse con sus bienes. Aunque el término aún no existía, el comportamiento descrito coincide con el patrón que siglos después adoptaría esta denominación.

Con el paso del tiempo, la figura de la “viuda negra” trascendió las fronteras del crimen real y se incorporó al imaginario popular. El cine, la literatura y la cultura mediática contribuyeron a reforzar su imagen como una mujer atractiva, calculadora y peligrosa, aunque en la vida real los casos presentan múltiples matices.

El significado actual de la “viuda negra”

Hoy en día, la expresión “viuda negra” conserva su sentido simbólico y describe un delito que mezcla aspectos psicológicos y sociales. A diferencia del origen biológico del término -donde la conducta responde a una necesidad natural-, en el ámbito humano se asocia con la búsqueda de poder, dinero o control.

El fenómeno también refleja cómo las dinámicas del amor, la confianza y las relaciones personales pueden ser utilizadas con fines delictivos. Por eso, más allá del atractivo del término, los especialistas subrayan la importancia de comprender su trasfondo social y su impacto en las víctimas.