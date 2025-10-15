La Justicia condenó a los responsables de la masacre de Trelew el 15 de octubre de 2012.

Cada 15 de octubre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Friedrich Nietzsche y Michel Foucault hasta la muerte de Cacho Castaña, la obtención del Premio Nobel de Medicina para un científico argentino y las condenas por la Masacre de Trelew.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1844 - Nacimiento de Friedrich Nietzsche

En el municipio alemán de Röcken nació el filósofo y poeta, considerado una de las figuras más importantes de la filosofía occidental. Su obra ejerció una profunda influencia tanto en la historia como en la cultura occidental.

1920 - Nacimiento de Mario Puzo

El escritor y guionista nació en Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos. Era apodado el “literato de la mafia” y creador de la novela "El padrino", llevada al cine por Francis Ford Coppola.

1923 - Nacimiento de Ítalo Calvino

En la ciudad cubana de Santiago de Cuba nació el escritor italiano, uno de los más relevantes del siglo XX. Entre sus obras se destacan las novelas “El vizconde demediado”, “El barón rampante” y “El caballero inexistente”, de la trilogía “Nuestros antepasados”.

1926 - Nacimiento de Michel Foucault

En la ciudad francesa de Poitiers nació el filósofo, sociólogo, historiador y psicólogo. Su figura influyó en las más importantes personalidades de las ciencias sociales y las humanidades del siglo XX.

1940 - Estreno de “El gran dictador”

La primera película con sonido dirigida por Charles Chaplin, que también protagonizó, fue presentada en la ciudad de Nueva York. El film era una parodia del nazismo en la que Chaplin hace un doble papel, el de un barbero judío que sufre persecución racista y el del dictador “Hynkel” en alusión a Adolf Hitler.

1984 - Premio Nobel de Medicina

El bioquímico y académico argentino César Milstein obtiene el prestigioso galardón junto al alemán George Kohler por su trabajo sobre los anticuerpos monoclonales. Milstein fue uno de los científicos exiliados a causa de la dictadura del general Juan Carlos Onganía.

1996 - Suicidio de Leonardo Simons

El conductor Leonardo Simón Wowe, uno de los más populares y exitosos de los medios de comunicación, se quitó la vida a los 49 años en Buenos Aires.

2006 - Goleada de Estudiantes

Estudiantes de La Plata venció a Gimnasia y Esgrima por 7 a 0 en el estadio Único de La Plata, lo que se constituyó en la máxima goleada en la historia del clásico platense. José Luis Calderón (3), Diego Galván (2), Mariano Pavone y Pablo Lugüercio marcaron los goles “pincharratas”.

2012 - Masacre de Trelew

Un tribunal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a los exmarinos Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino por el fusilamiento de 16 militantes peronistas y de izquierda detenidos en la base naval Almirante Zar, vecina a Trelew, en agosto de 1972.

2019 - Fallecimiento de Cacho Castaña

El cantante y compositor, que había nacido con el nombre Humberto Vicente Castagna, nació a los 77 años en Buenos Aires. Fue autor de populares canciones como “Café La humedad”, “Garganta con arena” y “Para vivir un gran amor”, entre otras.

Cacho Castaña.

2025 - Día Mundial del Lavado de Manos

Fue instituido por la Organización Mundial de la Salud para concientizar sobre la importancia de esa práctica efectiva y económica, que puede prevenir enfermedades infecciosas y salvar vidas.

2025 - Día Internacional de las Mujeres Rurales

Fue establecido en 2007 por las Naciones Unidas en reconocimiento del esfuerzo y el valor de la mujer en las tareas agropecuarias.