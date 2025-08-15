Efemérides del 15 de agosto: qué pasó un día como hoy

El médico argentino Julio Palmaz patentó el stent coronario el 15 de agosto de 1988.

Cada 15 de agosto se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la fundación de Argentinos Juniors, la puesta en marcha del Canal de Panamá hasta el patentamiento del stent coronario.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1904 - Argentinos Juniors

En el barrio La Paternal de Buenos Aires fundaron la Asociación Atlética Argentinos Juniors, "semillero del mundo" en el que surgieron Diego Maradona, Claudio Borghi, Juan Román Riquelme, Fernando Redondo, Esteban Cambiasso y Juan Pablo Sorín, entre otros grandes futbolistas.

1914 - Canal de Panamá

Fue inaugurado el tráfico por el Canal de Panamá, que abre una ruta directa entre el océano Atlántico y el Pacífico. Empezó a funcionar bajo jurisdicción de Estados Unidos.

1925 - Nacimiento de Oscar Peterson

El músico y pianista de jazz canadiense nació en Montreal. Es autor de destacados discos del género como Exclusively for my friends y My favorite instruments.

1947 - Independencia de India

La Unión de India -actual República de India- soberana e independiente del Reino Unido surgió como resultado de la lucha pacífica del Mahatma Gandhi al cabo de más de 300 años de ocupación y dominio británico. También se creó el Dominio de Pakistán, que luego dio lugar a Pakistán y Bangladesh.

1963 - Nacimiento de Alejandro González Iñárritu

El cineasta nació en Ciudad de México. Es autor de films icónicos del nuevo cine latinoamericano como Amores perros, Babel y Biutiful. Ganó cuatro Premios Óscar, dos de ellos por su filme El renacido.

1965 - Nacimiento de Mariana Arias

En Buenos Aires nació la actriz, modelo y periodista, que se destacó en los exitosos ciclos televisivos Son Amores y Tiempo Final.

1969 - Festival Woodstock

Empezó el legendario Festival de Música y Arte de Woodstock en una granja de 240 hectáreas en la localidad de Bethel, en Nueva York, donde durante tres días se reunieron cerca de 500.000 personas en medio del movimiento Hippie y pacifista frente a la guerra de Vietnam.

1972 - Nacimiento de Ben Affleck

En la ciudad de Berkeley, en California, nació el actor y director de cine Benjamin Geza Affleck-Boldt, ganador de 48 premios, entre ellos dos Óscar y tres Globo de Oro. Lleva filmadas más de 50 películas.

1981 - San Lorenzo

Dirigido por Juan Carlos “Toto” Lorenzo, San Lorenzo de Almagro se convirtió en el primero de los llamados "grandes del fútbol" argentino en descender a la Primera B, al perder por 1-0 ante Argentinos Juniors, en cancha de Ferro Carril Oeste con gol de penal anotado por Carlos Salinas.

1988 - Stent coronario

El médico argentino Julio Palmaz, especialista en radiografía vascular, patentó el Stent expandible, la malla extensible que inventó y se utiliza para destapar y mantener abiertas las arterias coronarias del corazón obstruidas.

1993 - Fallecimiento de Nathán Pinzón

A los 76 años murió en Buenos Aires el actor, crítico y libretista de cine y televisión Natalio Garfinkel, quien filmó más de 60 películas.